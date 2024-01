Exposlanec podle soudu znásilňoval, on to odmítá

Tříletý nepodmíněný trest, který by si měl odpykat ve věznici s ostrahou, dostal 2. listopadu dříve populární politik a někdejší poslanec Dominik Feri. Obvodní soud pro Prahu 3 ho uznal vinným ze dvou případů znásilnění a třetího skutku ve stadiu pokusu. Verdikt, jehož součástí je také rozhodnutí o náhradě újmy poškozeným v celkové výši 510 tisíc korun, není pravomocný a věcí se ještě bude zabývat odvolací senát městského soudu. Feri, který trvá na své nevině, podal odvolání přímo v jednací síni; hned po vynesení rozsudku.

Soud projednával již starší záležitosti: údajné sexuální útoky na dvě mladé ženy (z nichž jedna nebyla ani plnoletá), které v roce 2016 nezávisle na sobě přijaly pozvání do Feriho bytu na Žižkově. Třetí skutek se týká roku 2018, kdy si do kanceláře v Poslanecké sněmovně pozval jinou mladou ženu k údajnému jednání o pozici stážistky. Soud uvěřil, že místo toho došlo na pokusy o líbání a osahávání – nicméně návštěvnici se podařilo odejít. O tom, co zažily, ženy promluvily do médií v roce 2021. Feri od počátku trvá na tom, že se sice třebas nechoval jako džentlmen, ale skutků, které mu obžaloba klade za vinu, se nedopustil. „Byl jsem odsouzen za něco, co jsem neudělal,“ prohlásil.

