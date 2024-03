Na dlažbě zde poblíž tramvajové zastávky Bruselská leželo ne zrovna zanedbatelné množství stavební suti; včetně poměrně velkých kusů. Těmi by to zabolelo, i kdyby si je někdo upustil jen z ruky na nohu – a raději nemyslet na to, co by se mohlo stát, kdyby zasáhly chodce při pádu z větší výšky. Na první pohled totiž šlo o materiál ze zřícené římsy.