Zdroj: DeníkPozemky, kde se dnes rozkládají Riegrovy sady, ležely východně od původních městských hradeb a byly využívané především jako zahrady usedlostí nebo vinice. Ty prosperovaly už od svého založení v dobách Karla IV. a mohly se honosit libozvučnými jmény. Jedna z těchto vinic nesla jméno Andělka – po svém vlastníkovi, slavném středověkém lékárníkovi Angelu z Florencie. Mezi další pozemky s libozvučnými jmény se řadily například Kuchyňka nebo Švihanka.

Se začátkem třicetileté války přišel i konec rozvoje vinic, které díky tomu začaly chátrat a pustošit. V roce 1783 přešla vinice Andělka do vlastnictví hraběte Josefa Emanuela Malabaila de Canala který z ní vybudoval dvorec pro ušlechtilá zvířata a rostlinnou stanici. Mimo toho nechal v zahradě vztyčit trojboký pískovcový obelisk s podstavcem zdobeným ptačím reliéfem na památku své zesnulé ženy hraběnky Brigitty Canalové, který v parku stojí dodnes. Zahrada dostala jméno po svém zakladateli Kanálka a její poslední zbytek byl obci věnován v roce 1895.

Lázně i divadlo

Základem pozdějších Riegerových sadů byla také největší z usedlostí, tzv. Saracinka, známa také jako Vozová. Zaujímala severovýchodní část dnešních sadů mezi Italskou a Vozovou ulicí. Obec tuto zahradu vykoupila v roce 1884.

Do dnešních dob ji připomíná malebná kamenná vstupní brána ve spodní části Vozové ulice. Další z vinic, které se později spojily a daly za vznik Riegrovým sadům, byla Švihanka, Švihovka nebo Marvánka. Tato vinice vystřídala hodně majitelů, v 1. polovině 15. století ji měl v držení Jeroným Šrol, obec ji od poslední majitelky Isabely Broscheové vykoupila v roce 1903.

Jihozápadní část dnešního parku se sochou F. L. Riegra leží na území bývalé zahrady Pštrosky. Ta (pod jinými jmény) vystřídala od doby své existence, tedy 14. století, několik majitelů. Roku 1815 koupili usedlost manželé Jan a Babetta Pštrossovi, kteří zjistili, že voda ze studánky na jejich pozemku má léčivé účinky. Proto nechali ve třicátých letech 19. století vybudovat rozsáhlou lázeňskou budovu s parními lázněmi a jinými atrakcemi.

Lázně se staly velmi navštěvovanými, a pokud minerální voda nestačila, byla sem dovážena z jiných lázeňských oblastí (Mariánské Lázně, Karlov Vary, Teplice). V roce 1849 zde bylo v zahradě otevřeno české divadlo, kde několik let účinkoval i Josef Kajetán Tyl. Věhlas lázní pominul, divadelní tradice však pokračovala až do 1882, kdy po vykoupení vinohradskou obcí zde zahájilo provoz letní německé divadlo Heinovka.

Změna jména

Ke spojení pozemků bývalé zahrady Kanálky, zahrad usedlostí Saracinky, Švihanky, Pštrosky a Kuchyňky a přilehlých plošin došlo v roce 1902 z iniciativy obce Královské Vinohrady. Od tohoto roku platil název Riegrovy sady, předtím byl park označován jako Městské sady. Později, v době německé okupace se park nazýval po hudebním skladateli Bedřichu Smetanovi, tedy Smetanovy sady.

Vlastní park byl založen vinohradským zahradním ředitelem Leopoldem Baťkem v letech 1904-1908. V roce 1913 byl odhalen bronzový pomník Františka Ladislava Riegra, který vytvořil Josef Václav Myslbek. Skicu autor vytvořil již o deset let dříve k Riegrovým osmdesátinám. Pomník je umístěn na žulovém podstavci ve výšce čtyř metrů a stojí u křižovatky ulic Italská a Na Smetance. Postava F.L. Riegra stojí v řečnickém postoji.

Společensky významným objektem se stal tzv. Šťastného hostinec a dřevěný pavilon pro jízdu na kolečkových bruslích. Ten během 1. světové války sloužil jako lazaret a později jako tělocvična. Po zrušení dřevěného pavilonu byla plocha upravena jako dětské hřiště. Původní restaurace se zahradou byla v roce 1934 přestavěna do dnešní moderní terasovité podoby. Do 70. let minulého století se zde konaly pravidelné nedělní koncerty dechové hudby, která se rozléhala do širokého okolí a bývala příjemným fenoménem tohoto místa. V devadesátých letech byla přeměněna na administrativní budovu.

Kromě ní bývala v povozu od konce 18. století i rozhledna Mlíkárna, která je součástí pozemků zahrady Kanálky. Budova dnes slouží jako restaurace, ale je osázena stromy, takže výhled na Prahu si už neužijete. Ve své době byla ale tato rozhledna velmi oblíbená. Název „Mlíkárna“ se dochoval ještě z dob, kdy zde byla cukrárna, kam lidé chodili na oblíbenou sklenici mléka.

Pocta gdaňskému primátorovi

V letech 2018-2019 se park postupně revitalizoval. Upravovaly se cesty, byly vysazovány nové stromy. V loňském roce, konkrétně 4. června, zde byla otevřena promenáda Pawla Adamowicze. Ta nese jméno podle polského politika, právníka a starosty Pawla Adamovicze, který byl na začátku loňského roku pobodán během vystoupení na charitativní akci v Gdaňsku. I přes několika hodinovou operaci třiapadesátiletý primátor následující den zraněním podlehl.

Zdroj: MČ Praha 2

Toto datum bylo vybráno schválně – shodovalo se s třicátým výročím od prvních svobodných parlamentních voleb v Polsku. Více než stoletý park patří dnes mezi nejoblíbenější místa Prahy. Sady ukrývají intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, jsou velice oblíbené všemi věkovými kategoriemi a hojně navštěvovány pejskaři.