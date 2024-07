Řidiči se budou muset v obrnit trpělivostí, v Říčanech u Prahy totiž na začátku srpna začnou rozsáhlé opravy Černokostelecké ulice, které potrvají až do podzimu 2025. Rekonstrukce zahrnuje kompletní obnovu silnice I/2, včetně výměny asfaltových vrstev, opravy chodníků a modernizace infrastruktury. Přinášíme přehled objízdných tras.

Opravy Černokostelecké ulice odstartují ve čtvrtek 1. srpna. Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice I/2 v délce přibližně 2,8 km.Rekonstrukci provede společnost EUROVIA CZ, člen Skupiny VINCI Construction CS, pro ŘSD a Město Říčany.

„Již na konci června jsme zahájili přípravné práce, které zahrnovaly vybudování obslužné komunikace. Toto proběhlo bez zásahu do dopravy na Černokostelecké ulici. Nyní začínají hlavní práce, které již do provozu zasáhnou,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CZ ze Skupiny VINCI Construction CS.

Rekonstrukce zahrnuje výměnu vrstev asfaltové vozovky, pokládku nových žulových obrubníků, opravu chodníků s novým krytem z betonové dlažby, a na některých místech i asfaltový povrch.

Dále budou vybudovány parkovací zálivy z kamenné dlažby, autobusové zastávky s betonovým krytem a nové přisvětlení přechodů pro chodce.

Rekonstrukcí projde také stávající vodovod a jednotná kanalizace, přičemž bude vybudována nová dešťová kanalizace. Na závěr bude vysazena komunikační a okrasná zeleň a bude nainstalováno nové dopravní značení.

Práce jsou rozděleny do tří etap, které na sebe navazují. První etapa začne 1. srpna a bude trvat do zimní přestávky, která potrvá od prosince 2024 do března 2025. Následovat bude druhá a třetí etapa, které skončí v říjnu 2025.

V první etapě bude opravován úsek mezi ulicemi Smiřických a Boženy Němcové (Jedlová), což je cca 750 metrů. Obslužnost ulic severně od rekonstruovaného úseku bude zajištěna nově vybudovanou komunikací v ulici Zelená, která propojí ulice Smrková a Strašínská. Pro uzavřenou část Černokostelecké ulice budou vyznačeny objízdné trasy.