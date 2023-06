Říčanská Alfa Tower se mění. Místo výroby nábytku nabídne kanceláře a apartmány

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rozsáhlou rekonstrukcí prochází od konce roku 2021 administrativní budova Alfa Tower ze 70. let minulého století, v níž kdysi v Říčanech u Prahy sídlil státní podnik Interier Říčany. V první polovině června projekt nově pojmenovaný Honest Říčany již dospěl do fáze hrubé stavby. Hotov by měla být zhruba za dalších dvanáct měsíců – ve druhém čtvrtletí roku 2024.

Glajcha projektu Honest Říčany. | Video: Vihorev Group

Dvanáctipatrová budova, stojící v komerční zóně na severním okraji města u frekventované Černokostelecké ulice, po svém dokončení nabídne servisované apartmány a na nejnižších dvou nadzemních podlažích také Flexi offices – coworkingové centrum. V rámci recepce bude v prvním patře objektu fungovat také kavárna. Za aktuální proměnou Alfa Tower, výškové budovy, která vždy představovala jednu z dominant Říčan, stojí společnost Vihorev Group. Ta bude po dokončení stavby i jejím provozovatelem. „V Říčanech a nejbližším okolí dosud chyběl jak tento typ ubytování, tak flexibilní kanceláře. Naším cílem při využití objektu, v němž za socialismu sídlil jeden z nejvýznamnějších výrobců nábytku, je přilákat do byznysové části města také turisty, podnikatele či talenty z různých oborů,“ uvedl Tomáš Wildt ze společnosti Vihorev Group. A dodal, že realizace projektu, jehož celková rozloha přesahuje osm tisíc metrů čtverečních, by měla vyjít na více než 350 milionů korun. Zdroj: Vihorev Group Servisované, plně zařízené apartmány, jichž v Honest Říčany vznikne celkem 120, představují koncept, kde může ubytování proběhnout zcela bezkontaktně a hostům mohou být poskytovány i některé doplňkové služby. Z velké části tento typ ubytování v krátkodobém až střednědobém horizontu využívají turisté, kteří nechtějí být ubytovaní v hotelu či penzionu, či lidé cestující za prací. Společnost Vihorev Group tento typ ubytování pod již provozuje na třech místech v Praze. Pod architektonickým návrhem budovy je podepsán tým ateliéru P6PA+Architects pod vedením Martina Klejny a Zuzany Kotlářové. „V našem návrhu jsme představili design, který v interiéru budovy odkazuje na industriální původ celé lokality. Důraz jsme ale také kladli na environmentální udržitelnost, která se projeví v řadě energeticky úsporných opatření a technologických řešení i v použitých materiálech,” uvedl Martin Klejna. V Líbeznicích se připravuje výstavba obchodního parku. V hlavní roli supermarket V projektu Honest Říčany tak bude kromě těchto technologií a zeleně na terasách využita i takzvaná šedá voda či předehřev teplé užitkové vody přes výměník. Dojde i na rozšíření parkovacích ploch, ve spolupráci s PRE na výstavbu veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily a do budoucna je plánováno i vybudování parkovacího domu.

