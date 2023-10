/FOTOGALERIE/ Imunitní systém napadá klouby, nevratně je poškozuje a způsobuje chronické bolesti. Řeč je o revmatické artritidě – onemocnění, které může vést až k trvalé invaliditě. Svou zkušenost mají pacientky Gábina i Irena. Na správnou diagnózu přitom čekaly několik let. V neděli se zájemci můžou nechat bezplatně otestovat v pražském Karlíně. K dispozici jim budou jak samotné pacientky, tak i zkušení lékaři.

Pacientka Irena s diagnostikovaným onemocněním revmatická artritida. | Foto: Revma Liga Česká republika

Každý rok v Česku přibude přibližně tři tisíce nových pacientů s revmatoidní artritidou. Kvůli onemocnění se třiačtyřicetileté Ireně z Prahy rozpadly čelistní klouby. První příznaky přitom pocítila už ve dvaceti letech. Následovaly těžké roky, kdy si sáhla na úplné dno. Na správnou diagnózu totiž čekala sedmnáct let. „Navštívila jsem několik lékařů, nikdo ale nevěděl, co si se mnou počít. Všichni řešili jen mé akutní problémy. Revmatoidní artritida nikoho nenapadla,“ popisuje Irena, která do svých 43 let prodělala dvanáct operací.

Irena musela na opakované ošetření kolenních chrupavek, plastiku kolenních vazů a výměnu obou čelistních kloubů, které se jí vlivem zánětu rozpadly. Trápily jí bolesti v oblasti žeber, hrudní kosti a kotníků, zánět jí postihl i nervy v okolí čelisti a obličeje. Kvůli tomu musela začít užívat silné léky na bolest – bez nich totiž nebyla schopná ani mluvit nebo jíst. Připojily se i potíže s trávením – gastritida a vracející se nespecifická kolitida. Zhubla dvacet kilo, vypadaly jí vlasy, užívala antidepresiva.

Podobnou zkušeností si prošla i třiapadesátiletá Gábina, které se ve čtrnácti letech objevila lupénka. Podobné problémy měla i její matka, takže ji lékaři diagnózu potvrdili velmi rychle s tím, že je to dědičné. „Začala jsem brát kortikoidy a na zmírnění projevů používat různé šampony,“ vzpomíná Gábina. S nemocí se nevyrovnávala snadno, protože „fleky“ na kůži byly hodně vidět. Stávalo se, že se jí rozšířily po celých loktech až k zápěstí. „Nebylo to pro mě vůbec jednoduché, protože si mě lidé prohlíželi. Styděla jsem se například svlékat do plavek na bazénech, jednou mě kvůli flekaté kůži dokonce vyhodili,“ popisuje Gábina. V té době ji začaly trápit také bolesti kloubů.

Správná diagnóza přišla po letech

Paní Gábina aktivně sportovala a bolesti proto tolik neřešila. „Ve 36 letech jsem musela podstoupit gynekologickou operaci a klouby mě pak bolely stále víc. Když jsme později malovali byt, spadla jsem a měla dlouho oteklý kloub na noze. Lékaři si nejprve mysleli, že se jedná o zánět, když ale otok nemizel, doporučili mi, abych se obrátila na revmatologii,“ popisuje Gábina.

Oběma pacientkám lékaři diagnostikovali revmatoidní artritidu. Podle lékařů je revma zpočátku spojeno především s otoky menších kloubů a bolestmi v ranních hodinách. „Začátek nemoci je většinou pozvolný – pacientům oteče pár, většinou malých, kloubů, ty jsou bolestivé, ztuhlé a postupně se přidávají další potíže. Postiženy mohou být také lokty, ramena, kyčle nebo kolena,“ popisuje lékař Ladislav Šenolt z Revmatologického ústavu v Praze.

Jak ale zdůrazňuje, u pacientů s tímto onemocněním je třeba pátrat i po jiných orgánových problémech. „Přibližně u deseti procent nemocných může docházet k vazivovým změnám na plicích, tzv. plicní fibróze, což se může projevit kašlem nebo dušností. Oproti zdravým lidem mají pacienti i dvakrát vyšší riziko kardiovaskulárních nemocí, a ohrožuje je tak infarkt myokardu, mozková příhoda, trombóza či plicní embolie,“ dodává Šenolt.

Zánětlivé onemocnění kloubů může souviset také s lupénkou neboli psoriázou. Každý čtvrtý pacient s lupénkou má, stejně jako Gábina, postižené i klouby. „Psoriáza se může projevovat různě – lupy ve vlasech, začervenáním a šupinkami na loktech a kolenou nebo hrubou kůží na dlaních, ale také zánětlivým postižením kůže celého těla i některých vnitřních orgánů. Její léčbou lze v některých případech artritidě účinně předcházet,“ vysvětluje přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze Petr Arenberger.

„Pokud nasadíme u pacientů s těžší formou lupénky systémovou léčbu a následně biologickou nebo jinou cílenou léčbu, zablokujeme tím zároveň mírné formy artritidy. U nemocných pak nedojde k takovému postižení kloubů, které by u nich mohlo vyvolat trvalé škody na pohybovém aparátu,“ dodává.

Testování v pražském Karlíně

Pacientská organizace Revma Liga ČR připravila na neděli 8. října v pražském Karlíně od 10 do 14 hodin ve Spojce Karlín v Pernerově ulici testování lidí na onemocnění zdarma. Na místě se mohou lidé otestovat na riziko revmatoidní artritidy, riziko zlomeniny v důsledku osteoporózy či stav plicních funkcí.

„Akce tohoto typu pořádáme již řadu let. Pacienti na nich mají možnost konzultovat své problémy s odborníky, na které jinak mnohdy musí čekat i dlouhé měsíce. Letošní osvětový den s mottem Včasná péče – silnější obrana je výjimečný tím, že na něm návštěvníkům nebudou k dispozici jenom revmatologové, ale i ostatní specialisté – plicní lékař, dermatolog, osteolog, fyzioterapeut a ergoterapeut,“ zve koordinátor projektů pacientské organizace Revma Liga ČR David Kříž.