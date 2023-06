Oprava Tachovského náměstí se blíží ke konci. Žižkovský tunel ozdobí zrcadla

Revitalizace Tachovského náměstí by měla být zakončena instalací uměleckého díla. Vyústění Žižkovského tunelu by mohlo doprovodit zrcadlení světla. Koncept Víta Šimka z Atelieru HRA vzešel z otevřené výtvarné soutěže. Všechny soutěžní návrhy budou do 6. června vystaveny v Infocentru Prahy 3.

Žižkovský tunel už je znovu otevřen (leden 2023). | Video: Radek Cihla