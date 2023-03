Revitalizace sadů Bratří Čapků. Shodu budou hledat pejskaři i rodiny s dětmi

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Proměny se dočkají sady Bratří Čapků, tedy park v sousedství vodárenské věže na Vinohradech. Na to, že trávník by si zasloužil zlepšení, nynější stromy odborné úpravy a park doplnění novými prvky, asi kývne leckdo. Stížnosti, které dostává radnice Prahy 2, jsou totiž spíš častější nežli ojedinělé. Shodu na tom, co se má změnit a jak by měl park fungovat, ale budou zřejmě obtížněji hledat třeba rodiče dětí společně s pejskaři.

Sady Bratří Čapků na Vinohradech | Video: Milan Holakovský