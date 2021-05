Radní Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) zdůvodnil „dvojí sazbu“ podstatně vyššími náklady gastronomických podniků v centru i tamním výrazným úbytkem potenciálních klientů od začátku šíření koronaviru.

„Z anonymizovaných dat mobilních operátorů víme, že v Pražské památkové rezervaci byl úbytek pohybujících se osob největší. V ostatních částech města je pohyb podobný jako v době před covidem,“ uvedl Chabr.

Podle spolumajitele Restaurace U Pinkasů Karla Doubka mají úlevy v oblasti poplatků za zábor veřejného prostranství pro jeho podnik zásadní význam. „Pokud by sleva byla například padesátiprocentní, pak by pro nás otevření zahrádky stále nedávalo smysl. Zákazníků je v centru stále málo, bez ohledu na počasí. Je otázka, jestli se to v létě zlepší,“ řekl Doubek, který poukázal na loňský rok, kdy byly „obecní“ poplatky prominuty celou dobu, a přesto šlo z pohledu odvětví o slabou sezonu.

„Magistrát teď sice svůj díl odpustil, ale čekáme ještě na rozhodnutí městské části,“ upozornil Doubek na fakt, že za zábor pod zahrádkami platí provozovatelé restaurací kromě nájmu ještě poplatek za užívání veřejného prostranství. Ten jde v případě „Pinkasů“ do kasy Prahy 1. Ani jedna z položek není v situaci „poloprázdného“ centra zanedbatelná. Restaurace U Pinkasů odváděla před koronavirovou nákazou 60 korun za metr čtvereční za den městské části a 41 korun magistrátu. Celkem zhruba 10 tisíc korun denně.

Hospodářská komora Praha 1 (HKP1) minulý týden navrhla oběma samosprávám, aby poskytly „rozumnou úlevu“ u dvojice poplatků „do doby návratu k běžným tržbám“.

Dočasné zahrádky

Organizace zastupující místní podnikatele zároveň vyzvala město, aby umožnilo podobně jako loni provoz „dočasných zahrádek“ i těm podnikům, které v normální situaci nemají na venkovní poskytování služeb nárok. „Navrhli jsme, aby město stanovilo maximální rozsah záboru veřejného prostranství a nejvyšší možný počet židlí, které by musely být stejně jako slunečníky umístěny přímo na chodníku. Provozovatel takové dočasné zahrádky by musel zachovat bezpečný průchod na chodníku a každý večer po zavírací době vše uklidit,“ upřesnil místopředseda HKP1 Filip Dvořák.

Podle něj by možnost „předsunutého prodeje“ pro každého vyrovnala stávající nerovné podmínky. „Pokud to město neumožní, tak provozovatelé restaurací bez stabilních zahrádek budou čelit dvojí diskriminaci kvůli trvajícímu zákazu prodeje uvnitř a zároveň slevám jen pro zahrádky. Výše poplatků by podle nás měla být stejná u stálých i dočasných zahrádek,“ doplnil Dvořák.

Opoziční pražská ODS podobně vyzvala k povolení venkovního prodeje pro všechny provozovny a zároveň k odpuštění poplatků za předzahrádky – i těch ubytovacích – do konce roku.

Podle radního Chabra je „předsunutý prodej“ stále ve hře. „Předsunutá prodejní místa dávají smysl z hlediska férovosti pomoci podnikatelům. Na druhou stranu to nemůže fungovat úplně ‚živelně‘, aby si kdokoliv zřídil kdekoliv cokoliv. S HKP1 o tom proto povedeme samostatnou diskusi,“ upřesnil Chabr.

Podnikatelé v oboru teď s napětím vyhlížejí nejen to, jak vstřícné vůči nim budou další kroky ze strany města, ale také státu. „Stěžejním tématem je nyní forma pokračování kompenzací pro náš obor. Gastronomie je viditelně nejvíce omezeným oborem a my vyzýváme vládu, aby nám dala jasný plán kompenzačních programů do doby úplného spuštění provozu,“ poznamenal spolumajitel velké pivnice Červený jelen a člen asociace restaurací Apron Luboš Kastner.