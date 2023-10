Respirační onemocnění se aktuálně vyskytuje hlavně u dětí. Sirupů je pořád málo

Sezona virových onemocnění teprve začíná. Výskyt zaznamenávají především rodiče menších dětí ve věku kolem pěti let. To již tradičně souvisí s poprázdninovým návratem do školek, škol a volnočasových kroužků. Podle pediatrů je nyní situace lepší, než tomu bylo loni. Přesto je antibiotických sirupů stále nedostatek.

Nemocné dítě, léky - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Přetrvávající hezké počasí start sezony respiračních onemocnění mírně posunulo. U dětí se nyní vyskytuje především rýma a kašel. „Syn byl nemocný poslední tři týdny. Naše doktorka to zase tolik neřeší, pokud jde jen o nachlazení. Většinou nám poradí po telefonu a ani k ní nemusíme chodit,“ popisuje otec dvanáctiměsíčního syna Michal z Prahy. Že situace není aktuálně tak špatná potvrzuje i pediatr z pražských Malešic Libor Válek. „Do ordinace teď nechodí žádné zástupy. Něco málo se ale objevuje. Není to přesný obrázek výskytu nemocí v populaci, po covidu se dokáže spousta lidí léčit doma,“ uvedl s tím, že letošní sezona by podle něj mohla být o trošku lepší, než ta loňská. Souvisí to s loňským postcovidovým stavem, kdy děti nebyly tolik promořené nemocemi. Antibiotické sirupy v lékárnách stále chybí I když ministerstvo zdravotnictví v posledních týdnech tvrdí, že konkrétně antibiotického dětského sirupu bude na sezonu výrazně větší množství než loni, některé lékárny stále hlásí nedostatek. „Sirupy sice máme, ale většinou jen po pár kusech. Určitě bych doporučila, aby si rodiče nemocných dětí předem zavolali a lék si rezervovali,“ upřesnila Deníku Lucie z lékárny Magistra u metra Háje na pražském Jižním Městě. Rodiče se bojí nedostatku penicilinu. V Praze je k dostání, ale musí se pátrat Podle ní jsou třeba oblíbené sirupy Ospen, které se používají k léčbě středně těžkých infekcí, jako i anginy, hodně na příděl. Lékárna jich dostala pouze pár kusů, podobně tomu bylo i u dalších sirupů pro děti, které buď nejsou, nebo zbývají jen poslední balení. Na méně závažnou rýmu rodiče často používají spreje do nosu. Ty jsou aktuálně jedním z nejprodávanějšího zboží. „Vystříkávali jsme mořskou vodou a odsávali minimálně šestkrát denně. Třikrát denně jsme dávali Nasavin,“ dodává Michal s tím, že zmíněný sprej do nosu sehnal bez problémů. Horečka může být banalita i vážným příznakem Se synovým nachlazením Michal k doktorce nemusel. Poradil se po telefonu. To doporučuje i pediatr Válek. „Obecně převládají virová onemocnění, ale u dětí se určitě stále objevuje i covid,“ uvedl s tím, že obecnou radu, jak si poradit s jedním z častých problémů u dětí, horečkou, je velmi zrádné. Držela jsem ho a prosila, aby dýchal, říká maminka předčasně narozeného Vašíka „Horečka osmatřicet je samozřejmě většinou banalita, ale může se do ní skrýt i závažnější onemocnění. Záleží na dalších příznacích,“ dodal. Pro rodiče je tak nejlepší se o stavu dítěte radši poradit telefonicky s lékařem.

