Novotný se jako bývalý bulvární novinář a exhibicionista umí ve veřejném prostoru pohybovat. Kvůli pomníku protisovětským vlasovcům, kteří se před 75 lety podíleli na osvobození metropole, čelí řeporyjský starosta výhrůžkám prokremelských aktivistů, proti realizaci rozhodnutí místního zastupitelstva se ohradilo i ruské velvyslanectví. Předseda KSČM a jeden z místopředsedů Poslanecké sněmovny Votějch Filip výstavbu pamětní desky označil za „oslavu fašismu“.

Novotný také oznámil ambici kandidovat do dolní parlametní komory. A když prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Radiožurnál nazval Novotného, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a pražského primátora Zdeňka Hřiba „bezvýznamnými politiky“, přičemž naznačil, že si o policejní ochranu zažádali sami, ozval se starosta Řeporyjí znovu: „Pan prezident Zeman kromě toho, že je senilní stařec, je také především člověk, který šéfuje rusko-čínské ambasádě. Pražský hrad považuji za rusko-čínskou ambasádu.“

Důležitější než Vojta Filip

Jenže o víkendu se Novotný na sociálních sítích věnoval něčemu, co je „důležitější než Vojta Filip“. Policisté spolu se strážníky městské policie a dobrovolnými hasiči z Řeporyj i pracovníky magistrátní organizace Lesy hl. m. Prahy a inspektory životního prostředí zasahovali u kamenolomu, který se nachází na ploše 2,71 hektaru na území městské části, které šéfuje právě Novotný.

„Náš hněv je a bude nekonečný!“ napsal starosta na oficiální stránku radnice k fotografiím záchrany vodních živočichů pod vedením SDH Řeporyje. Novotného naštvala firma Kamenolomy ČR, která kamenolom v oblasti přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí vlastní. Bezprecedentním a k přírodě bezohledným přístupem dochází při odčerpávání vody v rámci plánovaného obnovení těžby k fatálnímu úhynu nejen ryb, ale i dalších živočichů,“ pokračoval Novotný. Podle fotografií byli ohroženi také raci.

Záchrana vodních živočichů

Podle řeporyjského starosty bylo na místě přikázáno pracovníkům společnosti zastavit čerpadla až do prošetření celé události. „Díky zásahu hasičů a dalších složek se podařilo část živočichů zachránit,“ poděkoval Novotný s tím, že všichni fungovali skvěle. „A já byl spokojený, jak to všechno šlape, když Řeporyje volají o pomoc.“

Kamenolomy ČR se však kritice brání. Až do uplynulého víkendu netušila společnost, která patří do stavebního koncernu Strabag, že by se ve stojaté vodě s hloubkou okolo osmi metrů mohli vyskytovat živočichové svým způsobem života vázáni na tekoucí vodu – tedy například právě některé druhy raka říčního nebo čolci. „Rovněž tak do této důlní vody nikdo nevysazoval ryby,“ napsala Pražskému deníku mluvčí Edita Novotná.

Firma Kamenolomy ČR vysvětluje, proč zahájil práce v Řeporyjích tak, že větší část kamenolomu má dno na kótě 290 metrů nad mořem a menší část je zahloubena na kótu 282 m n. m. – tato část byla zatopena důlní vodou (kombinací srážkové vody a podzemní vody přitékající z okolního vápencového masivu, v němž je kamenolom založen).

„Z těžební studie pro navržení dalších možností využití kamenolomu vyplynula potřeba odčerpat důlní vodu nashromážděnou v zahloubení kamenolomu. Způsob a podmínky pro toto odčerpání a vypouštění nám stanovil svým rozhodnutím Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Tyto podmínky plníme, což letos v dubnu konstatovala také Česká inspekce životního prostředí (ČZIP),“ uvedla mluvčí Novotná. Nyní podle ní proběhne posouzenní skutečného stavu odborníkem na organizmy vázané na vodní prostředí.

Vznikne koupaliště?

Další osud řeporyjského lomu není jasný. Už v roce 2010 vznikl dokument, který předpokládá dotěžení a rekultivaci kamenolomu na Požárech. Zhruba stovka místních obyvatel bojuje proti zavážce lomu odpadem a požaduje, aby na místě bylo přírodní koupaliště s geoparkem v okolí.

Na začátku roku 2018 proběhla médii zpráva, že se stejným záměrem o koupi uvažuje pražský magistrát. S novou politickou reprezentací – byť oblast životního prostřední má místo Jany Plamínkové (STAN) na starosti její spolustraník Petr Hlubuček – však zřejmě tento záměr v tichosti zmizel. „V této věci není nic nového, lom zůstává ve vlastnictví společnosti Kamenolomy ČR,“ odpověděla Novotná na dotaz Pražského deníku.

Starosta Novotný ve svých aktuálních příspěvcích zmiňoval, že chce zlepšit příjezdovou cestu a zabránit dalšímu ničení životního prostředí. Řeporyjské občany totiž trápí hluk či prašnost.