/VIDEO, FOTOGALERIE/ Smíchovské nádraží se začíná měnit. A nejde o stavební úpravy, nýbrž o zásadní přestavbu, jež přinese proměnu jak cestování, tak území. V souvislosti se stavebním ruchem, jehož počátky už lze pozorovat, se na tom shodují generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). A připomínají i souvislosti s další chystanou drážní stavbou: rekonstrukcí železničního mostu na Výtoni. Ten má mít v budoucnu tři koleje – a tak tříkolejný musí být i na Smíchově most přes Nádražní ulici, aby vlaky mohly jezdit plynule. Důležité je to zejména pro pokrytí příměstské dopravy v regionu na jihozápad od metropole.

Budoucí podoba vlakového nádraží Praha-Smíchov po chystané rekonstrukci železniční stanice, vizualizace. | Foto: Správa železnic

Ve smíchovské stanici zatím dojde hlavně na bourání. Zmizí část kolejí a padnout má lávka přes celé kolejiště. Později ji nahradí nová, a to s napojením na Radlickou ulici – kdy se lze těšit i na přímé propojení nástupišť s novou čtvrtí vzniklou v rámci projektu Smíchov City.

Stavět se má od příštího roku do roku 2027: v rámci etapy, pro niž nyní Správa železnic hledá firmu, jež se o budování nové podoby nádraží postará. Kompletní přestavbu kolejiště doprovodí nejen obnova trojice nynějších nástupišť, ale nově vznikne ještě čtvrtý peron. U něj mají zastavovat zejména vlaky ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici, tedy na trase Pražského Semmeringu.

Zdroj: Youtube

Vedle těchto prací dojde i na změny, jež by pasažérům měly cestování usnadnit a zpříjemnit. Výtahy zajistí bezbariérový přístup, což ve 21. století lze vnímat jako očekávanou samozřejmost. Zásadní rekonstrukcí projdou oba nynější podchody, které čeká i prodloužení. Ústit budou do budoucího parkovacího domu, jehož výstavbu v této lokalitě chystá hlavní město Praha.

Magistrát také připravuje vybudování moderního přestupního terminálu Smíchov. A další budoucí plány pro tuto lokalitu ohlašuje Správa železnic: počítá s rozsáhlou rekonstrukcí smíchovské nádražní budovy. A kdy to bude? Aktuální plány počítají se zahájením prací v roce 2026. Původně se s tím počítalo už dřív, ale termín byl posunut kvůli návaznosti na další projekty.

Jestliže ministr Kupka na chystané změny čerstvě upozornil na facebooku, a to s odkazem na kompletní proměnu nádraží, valný ohlas to nevyvolalo. „Kupka jede,“ pochválil sice uživatel Milan Hamšík – Lukáš Bengl z Ústí nad Labem ale nabízí jiný pohled. „V Ústí máme most na spadnutí, ale pět miliard na nádraží v Praze jako prd,“ vyjádřil v komentářích na sociální síti svůj nesouhlas. A jasno má i správce skupiny Zfušované projekty. „PR ano. Ale moderní doprava ne…“ píše stručné hodnocení.

Chystaná dekonstrukce stanice Praha-Smíchov:



- Připravuje se kompletní modernizace kolejí a nástupišť, prodloužení podchodů pod celým kolejištěm i nová lávka, která povede nad celou stanicí a umožní bezbariérový přístup na jednotlivá nástupiště

- Vlastní realizace stavby se předpokládá v letech 2024 až 2027

- Celkové náklady aktuálně dosahují 5,2 miliardy korun



Zdroj: Správa železnic