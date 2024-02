Začala přestavba smíchovského nádraží v Praze. Rekonstrukce za 5,1 miliardy korun bude zahrnovat opravu kolejí a nástupišť, přestavbu podchodů a jejich prodloužení či vybudování výtahů. Práce se podle mluvčí Správy železnic (SŽ) Nely Eberl Friebové uskuteční za plného provozu. Hotovo má být v roce 2027.

Nádraží Smíchov - vizualizace. | Foto: Správa železnic

Stavbu v úterý slavnostně zahájili ministr dopravy Martin Kupka (ODS), generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a zástupci stavebníků.

Správa plánuje také rekonstrukci nádražních budov a pražský magistrát chce na nádraží vybudovat dopravní terminál pro MHD. Podle mluvčí si rekonstrukce nádraží vyžádá jen dílčí omezení pohybu cestujících ve stanici. K nástupu do vlaků budou využívat jen část nástupišť. Vzniknout má podle mluvčí i jedno provizorní nástupiště.

Přestavbu provede konsorcium firem Metrostav TBR, OHLA ŽS, Hochtief CZ a Elektrizace železnic Praha. Více než 83 procent financí na přestavbu získala SŽ z evropských fondů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Most přes Nádražní ulici bude po dokončení rekonstrukce tříkolejný. Na něj má podle představy SŽ navazovat nový tříkolejný most mezi Smíchovem a Podskalím, který má nahradit železniční most přes Vltavu. Součástí rekonstrukce nádraží je také výstavba lávky směrem k Radlické ulici, která umožní lidem přístup na jednotlivá nástupiště a zároveň propojí stanici s novou čtvrtí vznikající na Smíchově. Nahradí lávku, která musela ustoupit bytové výstavbě. Stavba nové lávky podle Eberl Friebové vyjde na 314 milionů korun.

Kromě toho plánuje SŽ rekonstrukci nádražních budov. Vypsala k tomu tendr s předpokládanou hodnotou 28,7 milionu korun na projektanta. Kromě opravy nádražní budovy budou práce zahrnovat i stavbu nového křídla, hotovo má být podle dřívějších informací v roce 2028.

Třetí velký projekt, který je na nádraží v plánu, má na starosti magistrát. Koncem roku vypsal tendr s předpokládanou hodnotou osm miliard korun bez DPH na stavbu dopravního terminálu, který nahradí autobusové nádraží Na Knížecí a bude zahrnovat i záchytné parkoviště P+R. Autobusy budou nově stavět nad úrovní železnice, cílem města je propojit všechny druhy městské hromadné dopravy. Zahájení stavby město předpokládá na konci příštího roku a dokončení do konce roku 2030.

Smíchovské nádraží je významné pro vlaková spojení Prahy se západem Čech. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech 20. století. Na rekonstrukci nádraží naváže výstavba dopravního terminálu pro MHD, kterou pražský magistrát plánuje vybudovat do konce roku 2030.