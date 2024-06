Jedinečná událost Red Bull Showrun se blíží. Tým Red Bull Racing do centra Prahy s dechberoucím programem, který nabídne nejen akci s monoposty Formule 1, ale i další motorsportová esa.

Jednou z hlavních atrakcí bude ikonický vůz RB7, nasazený v roce 2011, kdy Sebastian Vettel a Mark Webber vybojovali celkem dvanáct vítězství a tým Red Bull Racing získal pohár konstruktérů. Tento monopost s výkonem 750 koní a osmiválcovým motorem o objemu 2 400 cm3 dokáže zrychlit na 100 km/h za méně než tři sekundy.

Jak asi bude vypadat Formule 1 v Karlíně? Ilustrační montáž. | Video: Red Bull CZ/Jan Kasl

„Když přivezeme celou show do města, bývá to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé spatří a slyší zblízka, jsou šokováni, jak rychlý a hlasitý je. Na konci show vždycky jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze,“ uvedl Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.

Vedle Formule 1 se diváci mohou těšit na driftovací show světově známého dua Red Bull Driftbrothers, kteří přivezou své výkonné BMW M4 G82 s více než 1 000 koňmi pod kapotou. Johannes a Elias Hountondji předvedou nejen dechberoucí driftovací jízdy, ale také souboje, které replikuje soutěž Drift Masters.

Kaskadérské kousky předvede litevský mistr Aras Gibieža, známý svými akrobatickými triky na motocyklu. „V mé show bude spousta akce, wheelies (jízda po zadním kole), stoppies (jízda po předním kole), burnouty (protáčení a pálení zadních pneumatik, včetně akrobatických triků). Přivezu také Wheelie simulátor, kde diváky naučím, jak na jízdu po zadním kole. Věřte mi, stačí pět minut a uděláte své první wheelie v životě,“.

Red Bull Showrun Trailer. | Video: se svolením Red Bull

Akce se uskuteční na Rohanském nábřeží a vstupenky budou k dispozici od 11. června v síti GoOut. Pro nejlepší výhled na celou show je doporučeno zajistit si místa na tribunách.