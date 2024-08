Hlavní program jedinečné přehlídky nejen vozů Formule 1 se sice uskuteční na Rohanském nábřeží až převážně v sobotu, v pátek 16. srpna se ale zájemcům otevře fan zóna.

Událost, na kterou je očekávaný počet návštěvníků okolo 20 tisíc osob, si ale zároveň žádá jistá omezení.

„Za tímto účelem dočasně vznikne oplocený areál, jehož centrem bude vymezená část ulice Rohanské nábřeží, kde bude vytyčena trať pro exhibiční jízdy. Hned vedle vzniknou po obou stranách mobilní tribuny pro diváky. Na sektory tribun pro sedící diváky pak naváže ze severozápadní strany fén zóna, kde bude umístěno občerstvení, toalety, ale bude zde i možnost sledování tratě přes velkoplošné LED obrazovky," uvedl mluvčí Magistrátu hl.m. Prahy Vít Hofman.

Řidiči místem neprojedou

Během příprav i samotné akce bude také v místě omezena běžná doprava. Větší část komunikace bude totiž uzavřena. Konkrétně Rohanské nábřeží ve směru do centra i směrem na Vysočany, konkrétně od křižovatky s ulicemi Šaldova a Breitfeldova až k navazující ulici Voctářova, včetně jejího začátku, a dále také ulice U Rustonky a Švábky.

Vzhledem k přípravným pracím před konáním akce i po jejím skončení, bude uzávěra platit od pátku 15:00 do neděle 18:00.

Tramvaj „mazačka“ s monopostem formule 1 | Video: se svolením Red Bull CZ

Objízdná trasa směrem do centra od Balabenky a naopak ve směru na Vysočany od Karlína povede shodně ulicemi Sokolovská a Šaldova. Objížďka ve směru do centra od Libně bude vedena přes Libeňský most, Dělnickou, Argentinskou, Hlávkův most a Wilsonovu ulici. Od Holešovic je bude možné jet směrem na Žižkov přes ulice Voctářova, Zenklova, Prosecká, Čuprova, Spojovací, Novovysočanská a Pod Krejcárkem.

Red Bull Showrun

Red Bull Showrun je městská show, která spojí motorsport a zábavu. Vedle závodních jezdců se přestaví veřejnosti i samotný vůz Formule 1.

Konkrétně v Praze se objeví ikonický vítězný vůz RB7 nasazený pro rok 2011. V něm během osmnácti velkých cen dosáhli dvanácti vítězství slavní jezdi jako Sebastian Vettel a Mark Webber.

„RB7 je vůz s výkonem 750 koní a osmiválcovým motorem o objemu 2 400 cm3, který dokáže točit až 18 000 otáček za minutu, váží přibližně 650 kg a dokáže zrychlit na 100 km/h za méně než 3 sekundy,“ popisuje vůz Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.