Nekašlete na to, když se vám vaše plíce nezdají v nejlepší kondici. To každému radí Ilona Mančíková z Prahy, profesí partnerka realitní kanceláře, která má hluboké znalosti ohledně rakoviny plic – z vlastních zkušeností. Šířit dál je může jen díky tomu, že na jaře 2021 vyhledala pomoc, protože se ke svému překvapení začala při sportu zadýchávat, ačkoli věděla, že je v dobré kondici. Lékaři jí diagnostikovali karcinom plic.

Bylo to včas k tomu, aby se dalo účinně zasáhnout a mohla se úplně vyléčit. Takové štěstí má ale jen zlomek pacientů. Nádor na plicích nebolí – a příznaky se objevují až v pokročilém stupni onemocnění (kdy už není možná operace). Také ji výsledek vyšetření překvapil.

Jako zdravě žijící nekuřačku a celoživotní sportovkyni cvičící i jógu by jí slovo rakovina vůbec nepřišlo na mysl – a nenapadlo by ji ani jakékoli jiné onemocnění. Přesto jí její tělo něco sdělovalo – a vyplatilo se naslouchat. Ukázalo se, že to bylo volání o pomoc. Naléhavé.

Operace, rehabilitace, zvolnění

„Bylo mi to podezřelé, ale měla jsem za to, že je to spojeno s covidem, který jsem prodělala v roce 2020,“ řekla Deníku. Raději ale zašla k lékaři – a už první vyšetření ukázalo jakési stíny na plicích. „Následná vyšetření potvrdila, že se jedná o zhoubný adenokarciom. Což bylo pro mě obrovské překvapení. V té době mi bylo 43 let – a vůbec jsem netušila, že nekuřák může onemocnět rakovinou plic,“ netají Mančíková.

Vyléčená pacientka Ilona Mančíková z Prahy, spoluzakladatelka spolku Moje plíce, netají, že ji odhalení karcinomu ve 43 letech zaskočilo. | Video: Deník/Milan Holakovský

Prvotní šok vystřídalo příznivé zjištění: jednalo se o nález raného stadia, kdy se dá nádor odstranit, a tak na podzim 2011 podstoupila takzvanou lobektomii. „Rakovina plic má čtyři stadia – a pouze pět až deset procent všech diagnostikovaných pacientů má to štěstí jako já, že přichází včas a jedná se o první stadium. I díky dechové rehabilitaci, ať už to byla jízda na rotopedu, procházky v přírodě a cvičení, jsem se dostala zpátky do kondice – a po třech měsících jsem byla zpátky v pracovním procesu,“ připomíná. S tím, že se ale nevrátila k dřívějšímu systému „neustále v zápřahu“.

Nyní je v pořádku, pouze dochází na pravidelné kontroly u pneumologa a onkologa. Dvakrát ročně absolvuje kontrolní CT plic a jednou za rok spirometrii. Sama se cítí skvěle – fyzicky i psychicky. Jen větší zátěž při sportu nebo třeba rychlejší chůze do schodů jí připomenou, jaký zákrok podstoupila. Oceňuje současně podporu celoživotního partnera, která jí pomohla vše zvládnout.

Pomoc ostatním pacientům

„Zvolnila jsem, vyhýbám se stresovým situacím, dále cvičím jógu, věnuji se dechovým cvičením a vím, že nemohu mít toho tolik naloženo – ale také jsem spolu dalšími pacienty, kteří mají stejný příběh, založila neziskovou organizaci Moje plíce, v níž se věnujeme pacientům s rakovinou plic a jejich blízkým,“ připomněla, jak se loni dala dohromady s Lucií Hampejzovou (dříve Gubalovou) a Robinem Hoškem; toho rakovina postihla dokonce už v 27 letech. Mimochodem – všichni tři onemocněli, i když nikdy nekouřili. Bohužel to není výjimka. Jakkoli platí, že kuřáci jsou rakovinou plic ohroženi víc (takže lepší, než se snažit přestat kouřit, je ani nezačít).

Spolek Moje plíce chce nejen pomáhat pacientům, ale také veřejnost informovat o rizicích vzniku tohoto onemocnění a možné prevenci. „Všechny tedy vyzývám, aby ‚nekašlali na své zdraví‘, což je motto jedné z našich kampaní. Pokud kouří, aby s tímto zlozvykem přestali – a pokud už jsou diagnostikovaní, aby se na nás neváhali obrátit: všem rádi pomůžeme,“ uvedla pro Deník.

Odkazuje třeba na screeningový program určený pro kuřáky (nebo bývalé kuřáky) nad 55 let: „Pokud jste v této kategorii, využijte toho a obraťte se na lékaře,“ radí. „A pokud máte jakékoli příznaky – dušnost, kašel, bolest na hrudi – neváhejte se obrátit na lékaře: nejen na pneumologa, ale i na svého praktika. Nebo napište nám: rádi pomůžeme, odkážeme a řekneme, jaká vyšetření byste měli podstoupit.“

K odborné péči je v Praze nejblíž

Obraťe se na program časného záchytu rakoviny plic. S tím, že praktičtí lékaři rizikové jedince posílají k plicním specialistům, kteří je po prohlídce předávají k vyšetření nízkodávkovým tomografem – a pokud se objeví podezřelý nález, následují další vyšetření. Rizikových nálezů zatím bylo takto zachyceno 211 – a u 42 procent pacientů se diagnóza karcinomu plic už potvrdila. Z poloviny se jednalo o časná stadia, kdy je možná operace!

Předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů ČPFS Ivana Čierná Peterová představuje screeningový program karcinomu plic v rizikové populaci kuřáků mezi 55 a 74 roky. | Video: Deník/Milan Holakovský

Čierná Peterová nicméně nezastírá, že ne každý kuřák na vyšetření kývne. Rizikových osob bylo během 21 měsíců osloveno 21 tisíc – a do pneumologických ambulancí z jich přišlo 9,8 tisíce. Z nich CT vyšetření absolvovalo 6,5 tisíce osob; přesně 6532.

Lidé z Prahy a okolí mají podle jejích slov v rámci republiky největší nadějí dostat se brzy do rukou odborníků. „Zapojeni jsou všichni praktičtí lékaři a všechny pneumologické ambulance, takže pacienti z Prahy a středních Čech to mají velmi blízko. Navíc v Praze máme dvě pneumoonkologická centra – a to jsou Fakultní nemocnice Motol a Fakultní Thomayerova nemocnice v Krči,“ řekla primářka Deníku. Dalších vysoce specializovaných center je v rámci republiky ještě šest; nejbližší v Hradci Králové, Plzni a Ústí nad Labem.