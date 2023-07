Následovala řada vyšetření s návštěvami různých zdravotnických pracovišť (včetně slepé odbočky s léčbou refluxu, což by také mohla být příčina kašle). Až v říjnu ze zkoumání na tomografu a následných již vysoce specializovaných vyšetření vzešel závěr, shrnutý do dvou drsných slov: rakovina plic.

Že výsledky nebudou příznivé, už paní Lucie mohla tušit. Předtím totiž odjela do lázní, kde se léčila s revmatoidní artritidou. „V lázních jsem se často cítila unavená a klouby mě bolely víc než obvykle. Začala mě bolet i ramena,“ svěřila se s tím, že až později se dozvěděla, že to mohl být jeden z příznaků.

Lucie (52) z Prahy, která se léčí s rakovinou plic, ke slovům herce Jaroslava Duška o rakovině, jež vyvolala poprask:

Když se na CT objevil dvoucentimetrový nález na plicích, plicní lékařka ji předala do péče specialistů Fakultní nemocnice Bulovka. Tam pacientka absolvovala mimo jiné bronchoskopii, další CT i magnetickou rezonanci. A výsledkem bylo zjištění, že plicní nádor doprovázejí i metastázy na játrech.

„Z toho důvodu mi lékaři sdělili, že nebudou operovat a pokoušet se nádor z plic odstranit,“ nerozpakuje se hovořit o svém zdravotním stavu. Včetně toho, že vedle léčby rakoviny jí zvládat situaci pomáhají i antidepresiva.

Jedním dechem chválí doktorku z Bulovky Janu Krejčí, která ji od prosince léčí chemoterapií, ale také vlídným slovem. To Lucie oceňuje obzvlášť: našla si dostatek času, aby jí i jejímu příteli vše vysvětlila. Následně lékaři této pacientce nasadili ještě biologickou léčbu. Stav vypadá nadějně: metastázy na játrech se zmenšují.

„Jsem šťastná, že mohu tuto léčbu absolvovat – a ještě tu pár krásných let pobýt,“ poznamenala. I když ví, že boj s nemocí už s prací neskloubí, a tak zažádala o invalidní důchod. Procházkám do přírody se ale věnovat může – a spojuje je se svou největší zálibou: sběrem minerálů. Pokud to tělo dovolí, chtěla by opět více sportovat.

Kouření, tloušťka, uzeniny

Když Lucie pátrá po příčinách svého onemocnění, zůstává více otázek než odpovědí. Nekouřila, holdovala aktivnímu pohybu, žila zdravě. Někdy problém může představovat genetická zátěž. Což však také není její případ. Přítomnost genu, který by nemoc mohl mít na svědomí, genetické vyšetření neodhalilo. „Navíc moji rodiče jsou relativně zdraví osmdesátníci,“ krčí Lucie rameny.

Míní, že kořeny její rakoviny mohou být v dávnější minulosti. Když byla dítětem, otec doma kouřil. „A také v mém prvním zaměstnání bylo normální, že kuřáci kouřením obtěžovali nekuřáky v kancelářích,“ soudí k možným příčinám.

A že otec, který sám kouřil, neonemocněl? Ano, stává se, že i silný kuřák se onemocnění vyhne, připouští přednostka Pneumologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková, která je také předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Připomíná však, že životní styl včetně toho, zda člověk kouří, jestli se hýbe a jak se stravuje, má zásadní vliv na vznik nádorů a chronických plicních nemocí.

„Nejhůře jsou na tom obézní kuřáci, kteří navíc holdují uzeninám,“ konstatovala Koziar Vašáková. Připomíná současně, že plicní karcinom je zákeřný především tím, že o sobě dlouho nedává vědět – a když už se ohlásí, bývá většinou na vyléčení pozdě: dokonce ve více než 70 procentech případů.

Vyléčená rakovina změní život

Zbavit se nádoru, pokud je včas odhalen, lze. To se podařilo pětačtyřicetileté Iloně Mančíkové z Prahy. „Měla jsem štěstí, že lékaři nádor objevili v době, kdy se dal operativně odstranit,“ vysvětluje. Přihodilo se to před dvěma roky, kdy se začala zadýchávat. Což jí jako aktivní sportovkyni, vyznavačce zdravého způsobu života a také nekuřačce přišlo divné.

Lékaři u ní odhalili nádor, patrně kvůli genetickými vlivům. Oba její rodiče podlehli rakovině v mladém věku. Dobrou zprávou bylo, že nádor byl ve stadiu, kdy se dal operativně odstranit. I s oddělením části plíce na to došlo v roce 2021 – a dnes je Ilona zdravá. Neléčí se, jen dochází na pravidelné kontroly. Těší se také z podpory partnera.

Říká, že nyní se cítí skvěle – a to fyzicky i psychicky. „Jediný moment, kdy cítím onemocnění a tělo mi připomene, že jsem zákrok podstoupila, je zadýchání při fyzické zátěži, sportu nebo při rychlejší chůzi do schodů,“ konstatovala.

Nikol Pazderová porazila rakovinu prsu. Svůj život zasvětila pomoci ostatním

Nemoc prý přinesla do jejího života změnu. „V práci jsem výrazně ubrala,“ řekla. Působí v oblasti nemovitostí. Je partnerkou v realitní kanceláři (a v oboru je hodně známá: patří ke špičce). „Vyhýbám se stresovým situacím, nesnažím se stihnout vše,“ připomíná s tím, že po nemoci je klidnější, pokornější, umí se zastavit a užívat každodenních maličkostí.

Věnuje se také dobrovolnické práci ve prospěch pacientů s rakovinou plic. Je mimo jiné ambasadorkou projektu PROdýchej pacientské organizace Amelie, kdy jde především o zajišťování psychologického a sociálního poradenství, ale také služeb výživového poradce nebo fyzioterapeuta. Nebo i společné procházky či cvičení jógy.

Nově se zapojuje i do prevence a s podporou Lucie přichází s výzvou Nekašli na to. „Cílem je zviditelnit program časného záchytu rakoviny plic, o němž informuje web prevenceproplice.cz. Spuštěn byl loni v lednu a stále o něm mnoho lidí neví, bojí se vyšetření nebo jeho výsledku,“ poznamenala s dodatkem, že obzvlášť důležité, aby na své zdraví nekašlali, je pro ty, kteří mohou mít zvýšené riziko onemocnění. Včetně kuřáků při těle, co rádi uzeniny.

Co nejrychleji k expertům

Důležitost včasného záchytu rakoviny plic ve stadiu, kdy o sobě ještě nedává vědět, ale právě v této fázi je operovatelná, zdůrazňuje i profesorka Koziar Vašáková. Navíc lékaři mohou při vyšetření odhalit i řadu jiných nemocí – například chronickou obstrukční plicní nemoc nebo plicní fibrózu. Obě rakovině plic často předcházejí, případně ji doprovázejí.

Zapojení do programu včasného záchytu by praktičtí lékaři měli nabízet lidem mezi 55. a 74. rokem, kteří mají „nálož“ alespoň 20 balíčkoroků. Ať už jde o kuřáky bývalé, nebo současné – a také nezávisle na tom, jakou rychlostí se do tohoto klubu prokouřili. Třeba si po 20 let dopřávali kolem 20 cigaret denně, 10 let po zhruba 40 cigaretách za den – nebo třeba po deseti kusech během 40 let.

Že je velmi důležité, aby se pacient dostal co nejrychleji do péče specialistů, připomíná i přednosta III. chirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Robert Lischke, jenž také vede Národní program transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku.

Robert Lischke, přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol:

„Šance pacienta (ať už na delší přežití, či uzdravení) závisí do značné míry samozřejmě na tom, kde je pacient léčen,“ konstatoval s poukazem na specializovaná centra, kde je dostupná jak šetrná robotická chirurgie, tak nejmodernější léčba. „Například už letos u vybraných pacientů před tím, než podstoupí operaci, aplikujeme kombinaci imunoterapie a chemoterapie,“ uvedl s odkazem na studie, podle nichž se takto zcela zbaví nádoru až 24 procent pacientů.

Ne všechna jeho slova ale vyznívají příznivě. „Denní realita je, že potkáváme pacienty, kteří tři měsíce ‚bloudí‘ mezi pracovišti a nemají svého lékaře,“ řekl novinářům ve čtvrtek 27. července. „Mezitím nádor roste a šance na úspěšnou léčbu se snižuje,“ potvrdil Lischke předpoklady, k nimž snadno dospěje i laik. Je proto důležité, aby léčba na špičkových vysoce specializovaných pracovištích byla pacientům nabídnuta co nejdříve.