„Prevence je daleko levnější než následná dlouhodobá léčba. Proto se snažíme veřejnost neustále vzdělávat a přesvědčovat, aby se o své zdraví zajímala a pečovala o něj. Pravidelné preventivní prohlídky hrazené z obecného zdravotního pojištění jsou tím nejjednodušším způsobem,“ vysvětluje lékař s tím, že přehled všech možností preventivních vyšetření naleznou zájemci na Národním zdravotnickém informačním portálu, kde bohou vyplnit i interaktivní dotazník.

Úmrtí na rakovinu každých dvacet minut

Rakovina patří k nejvýznamnějším zdravotním problémům dnešní populace. Ročně se v Česku objeví až 80 tisíc nových případů. Za posledních deset let se zvýšil výskyt zhoubných nádorů o 18 procent. Až šedesáti procentům těchto případů by se přitom dalo zabránit prevencí a včasným záchytem nemoci.

Největšími zabijáky jsou podle lékařů VFN rakovina plic, tlustého střeva a konečníku, slinivky břišní, prsu a prostaty. Na vině je životní styl naší populace.

Časné nádory střeva umí lékaři odstranit bez operace. Zákrok trvá hodinu

Nádory slinivky, kterých se ročně objeví dva až dva a půl tisíce, jsou zrádné tím, že se dlouho neprojevují žádnými příznaky. Lékaři je často zachytí až ve velmi pozdních stadiích, kdy už je nelze řešit chirurgicky.

Projevují se navíc běžnými příznaky řady jiných onemocnění, jako jsou úbytek váhy, nechutenství, únava nebo bolesti zad, které trápí většinu lidí - a ti jim proto nepřikládají dostatečnou váhu. Varovné jsou především bolesti v oblasti horního břicha vyzařující spíše dozadu směrem k páteři.

U karcinomů plic jsou v 80 procentech pacienty kuřáci. Dlouhodobý trend výskytu se výrazně liší u mužů a žen, zatímco u mužů je patrný lehký pokles, u žen dochází k výraznému nárůstu.

Obavy z kolonoskopie jsou zbytečné

Jak upřesnil přednosta Onkologické kliniky VFN Luboš Petruželka, na špičce výskytu rakoviny tlustého střeva jsme i proto, že se lidé neustále stydí přijít k lékaři.

Do boje s rakovinou se zapojuje i umělá inteligence využívající superpočítač

„Mezi další důvody patří obavy z vyšetření, zcela bezpředmětné. Ano, vyšetření trvá asi půl hodiny, vyžaduje předchozí přípravu – vyprázdnění střeva, ale není nijak bolestivé a dá vám jistotu, že jste v pořádku. V rámci samotného vyšetření se dají odstranit polypy, které by později vedly ke vzniku nádoru tlustého střeva. Moje doporučení zní: od 45 let stoupá riziko vzniku nemoci a operativní řešení se snižuje s pozdním odhalením nádoru, proto přijďte při jakýchkoli potížích. Raději zbytečně než pozdě,“ dodává Petruželka.

Žádná žena nemusí zemřít na rakovinu děložního hrdla

Konkrétním rizikem pro ženy jsou tři druhy rakoviny – děložního hrdla, dělohy a vaječníků. „U rakoviny děložního hrdla známe původce, HPV virus, víme, jak vypadá přednádorové onemocnění, a umíme ho včas najít,“ říká přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN David Cibula a dodává: „Pokud zkombinujeme očkování proti HPV infekci s pravidelnými kontrolami, neměla by žádná žena na rakovinu zemřít. Pro druhý z nádorů, rakovinu dělohy, nemáme screening, ale umíme ho u většiny žen odhalit včas, tedy ve stadiu dobře vyléčitelného onemocnění. Varovat ženy by mělo nepravidelné krvácení z pochvy, v takovém případě by měly co nejdříve navštívit gynekologa.“

Chystala jsem si oblečení do rakve, říká pacientka s vyléčenou rakovinou

Nejhorší situace je u karcinomu vaječníků. U nich zatím neexistuje screening a ani lékaři nedokážou toto zhoubné onemocnění odhalit včas. Nejlepší variantou prevence je tak genetika a odhalení dědičné mutace.

Neblahá predikce incidence (nově vzniklých onemocnění) zhoubných nádorů v ČR: 18% nárůst za 10 let



Počty pacientů léčených ve VFN 1. LF UK v Praze



- karcinomy tlustého střeva a konečníku: rok 2010 – 597 pacientů / rok 2022 – 522 pacientů



- karcinomy plic: rok 2010 – 168 pacientů / rok 2022 – 600 pacientů

Obecná preventivní doporučení:



- Nekouřit



- Být fyzicky aktivní (pohybové aktivity)



- Udržovat zdravou hmotnost (vyvarovat se nadváhy



- Zdravá výživa (s dostatkem čerstvé zeleniny a ovoce)



- Omezení spotřeby alkoholu



- Prevence sexuálně přenosných chorob



- Snížení expozice slunečnímu záření



- Aktivní účast v probíhajících screeningových programech