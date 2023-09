/VIDEO, FOTOGALERIE/ Diagnózu rakoviny děložního čípku si vyslechne stovky pacientek ročně. Jendou z nich byla před téměř deseti lety i herečka a zpěvačka Radka Fišarová z Prahy, která je známa třeba svou rolí v muzikálu Mamma Mia! Její případ dopadl dobře, nicméně lékaři kladou důraz na prevenci a očkování, díky kterému by se lidstvo mohlo onemocnění téměř úplně zbavit.

Lékař David Cibula popisuje nádory v genitální oblasti | Video: Eliška Stodolová

Rakovina děložního čípku byla u Fišarové diagnostikovaná před 9,5 lety. „Bylo to ve třetím stádiu, což pro mě byla zdrcující informace, a to i vzhledem k tomu, že jsem chodila pravidelně ke svojí gynekoložce,“ vypráví s tím, že v tu dobu měla rok a půl starého syna Oskara. Onemocnění jí šanci na druhého potomka vzalo. „Nevěděla jsem, co bude druhý den. Když to řeknu natvrdo, jestli budu mít příležitost vychovat svoje dítě do dospělosti,“ dodává.

Lékaři doporučují HPV test

Než jí lékaři nádor objevili, bylo jí špatně. Půl roku trpěla každou noc zimnicemi a bylo jí velmi fyzicky zle. Prevenci přitom nepodcenila. Chodila na pravidelné kontroly i cytologická vyšetření, která ale vycházela negativní. Podle lékařů z VFN v Praze právě toto vyšetření vykazuje častou chybovost. „Potíž s cytologií je i kvalita laboratoří. Jen čtyřicet procent pacientů s rakovinou mělo abnormální cytologii,“ popisuje onkogynekolog Jiří Sláma s tím, že velká naděje v odhalení nemoci je nyní v HPV testu.

Herečka Radka Fišarová popisuje svou rakovinu:

Zdroj: Eliška Stodolová

Ten si ženy budou od podzimu moci udělat i v některých ambulancích praktických lékařů. Projekt nabídne odběr testu na HPV samostatnou pacientkou, která je starší třiceti let a která z nějakého důvodu pravidelně nenavštěvuje gynekologické kontroly. Test si pacientka uhradí, provede si odběr sama v rámci právě probíhající návštěvy u praktického lékaře. Po vyhodnocení testu za 2 až 3 týdny jí praktik sdělí výsledek.

Dalším krokem je úvaha o zavedení HPV testu do pravidelných gynekologických kontrol u žen ve věku 55+ let. Ke stávajícímu pravidelnému testování žen ve věku 35 a 45 let věku by tak přibylo testování ve skupině žen, které bezprostředně předcházejí věku s nejvyšším výskytem pokročilých případů rakoviny děložního čípku.

U žen starších 60 let se totiž stále v Česku nedaří diagnostikovat onemocnění ve stádiu, kdy je možné ho vyléčit. Testování na přítomnost HPV u žen této věkové kategorie může v budoucnu zásadním způsobem zabránit zcela zbytečným úmrtím.

„Pozitivní zprávou a velkou nadějí je, že i naše pacientky se závažným onkogynekologickým onemocněním mají k dispozici moderní cílenou léčbu. Pacientky s pokročilým a recidivujícím karcinomem děložního hrdla a dělohy nově léčíme imunoterapií,“ doplňuje přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN David Cibula a vysvětluje: „Předpokládáme, že se portfolio možností cílené léčby, které zlepšují prognózu, dále rozšíří, a to zejména s pozitivním výsledky probíhajících mezinárodních klinických studií.“

O HPV testu zpětně mluví i Fišarová. „Opravdu se mi převrátily veškeré hodnoty a kdybych to dnes mohla změnit, tak bych za tou svojí intuicí, že tělu něco je, šla mnohem víc. Kdybych věděla, že existuje HPV test, tak bych byla mnohem nekompromisnější a vyhledávala bych varianty, jak se ochránit, protože to, co jsme si všichni prožili, bylo do jisté míry zbytečné,“ uvedla s tím, že z duchovního hlediska to pro ní byla zásadní a obohacující cesta, ale spousta žen podle ní může najít duchovní cestu jiným způsobem, než takhle.

Největší naděje je v očkování

Rakovinu děložního čípku způsobuje pohlavně přenosná infekce lidským papilomavirem (HPV), který se podílí i na rozvoji dalších nádorů v genitální oblasti, v ústech, krku a hrdle, způsobuje genitální bradavice. Prevencí je doživotní sexuální abstinence či monogamie, což je pro většinu populace nereálné řešení.

Pozitivní informací je, že ačkoli až 80 procent lidí se v průběhu života s infekcí HPV setká, většinou ji zlikviduje vlastní imunitní systém organismu. Přesto je třeba myslet na prevenci, která je v tomto případě snadná a maximálně účinná: očkování. „Očkování je spolu s preventivním vyšetřením nejlepším způsobem, jak rakovinu způsobenou HPV viry prakticky vymýtit. Apeluji na všechny, kterých se to týká, aby se naočkovali a chránili tak nejen sebe, ale i ostatní. Za zachráněný lidský život to bezesporu stojí,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Od roku 2024 se očekává rozšíření věkového spektra pro bezplatné očkování dvěma dávkami vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) pro dívky i chlapce ve věku od 11 do 14 let. „Máme k dispozici dostatek důkazů, které dokládají bezpečnost a mimořádnou účinnost očkování dětí a současně tvorbu mimořádně vysokých hladin obranných protilátek, u kterých je předpoklad dlouhodobého přetrvávání,“ zdůrazňuje lékař Sláma a dodává: „Letošní data nasvědčují, že zájem rodičů nechat své děti očkovat proti HPV významně narůstá a dostupnost bezplatného očkování se na něm může dále významnou měrou podílet.“