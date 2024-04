Zdroj: Eliška Stodolová

Projekt levnější o deset milionů

Radnice Prahy 8 nyní oznámila, že uzavře smlouvu s ateliérem IGLOO architekti, který skončil v architektonické soutěži o návrh nové školy jako druhý. Jeho nabídku údajně označil odborný posudek za cenově odpovídající. „Jsem přesvědčen, že jsme v přípravě tak velké investiční akce nic nepodcenili, maximálně jsme eliminovali rizika pro městskou část, a nakonec jsme získali spolehlivého partnera, který vnímá naše představy, potřeby, možnosti a omezení,“ uvedl místostarosta pro územní rozvoj Radomír Nepil (ANO), který má výstavbu školy na starosti.

Podle Nepila nabídl ateliér IGLOO architekti levnější projektovou dokumentaci. „Vítěz, se kterým jsme se nakonec nedomluvili, požadoval 69 milionů bez DPH na projektovou dokumentaci. Ateliér IGLOO architekti si řekl o 59 milionů, tedy o deset milionů méně. Se smlouvou, která se vítězi nelíbila, nemají problém, a to je asi z 90 % stejná,“ uvedl Nepil na dotaz Deníku s tím, že smlouva je rozsáhlejší z důvodu ochrany městské části.

Podle starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) jde o největší investiční akci, kterou radnice nyní připravuje. „Je zároveň ukázkovým příkladem spolupráce veřejného a soukromého sektoru na rozvoji městské části, kdy významnou část nákladů na novou školu zaplatí investoři, kteří v lokalitě staví nebo budou stavět. Na zbývající část má finanční prostředky poskytnout Hl. m. Praha, jak se nám již dříve podařilo vyjednat a následně i potvrdit v kontribuční smlouvě,“ vysvětlil.

Moderní škola v zeleni

Porota v architektonické soutěži ocenila, že návrh IGLOO ARCHITEKTI přináší střízlivé řešení fasád, přehledné dispoziční řešení a zvolené umístění tělocvičen s přirozeným osvětlením. Porota vyzdvihla také ekonomičnost návrhu v rovině investiční, provozní i konstrukční. „Hlavní vstup do budovy je záměrně orientován do boční ulice, nikoliv přímo k řece nebo přímo do vnitřního náměstí. Tato boční ulice je však rozšířena tak, že se stává svébytným předvstupním prostorem – piazzettkou, která akcentuje hlavní vstup do budovy a současně propojuje navrhované vnitřní náměstí s parkem a přírodní krajinou podél Vltavy,“ upřesnil architekt Igor Šimon z IGLOO ARCHITEKTI.

ZŠ Rohan bude částečně čtyřpodlažní, v třípodlažní části budou umístěny tělocvičny a prostory pro zaměstnance. Fasáda je navržena v zelenkavém odstínu broušené omítky v kombinaci s dřevěnou konstrukcí „vložené“ velké tělocvičny, počítá se s dřevěnými okny a hliníkovými prosklenými konstrukcemi v přízemí.

Stavba je navržena v pasivním energetickém standardu, vytápěna by mohla být zemními vrty, na střeše budou umístěny fotovoltaické panely a zelené zahrady, počítá se se zachytáváním dešťové vody pro splachování záchodů a zalévaní zelených ploch.

Druhý vítězný návrh na ZŠ Rohan. S architekty nakonec MČ Praha 8 uzavřela smlouvu.Zdroj: Ateliér IGLOO ARCHITEKTI

Kromě 27 kmenových tříd a dalších odborných učeben návrh počítá s kuchyní, speciálními třídami pro výuku jazyků, dílnami, IT učebnou, třídou pro výuku robotiky, knihovnou a školním klubem. Součástí bude ohraničený, zamykatelný prostor pro umístění kol a koloběžek žáků a zaměstnanců. S přilehlou cyklotrasou se očekává hojné využití těchto prostředků a je tedy požadováno místo pro minimálně 50 kol a 150 koloběžek.