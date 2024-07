S návrhem přebudovat budovu na sídlišti Vlasta na střední školu přišli zástupci Pirátů v červnu letošního roku. Podle náměstkyně pro oblast životního prostředí Jany Komrskové (Piráti) by se do budovy vešla zdravotní škola, lyceum i speciální základní škola.

Současné vedení radnice však tvrdí, že přestavba bývalé vršovické radnice na střední školu z technického hlediska její rekonstrukce, jako budovy plné azbestu s nevyhovujícím konstrukčním systémem, je nadmíru komplikovaná a navíc nedává ekonomicky smysl. Zástupci Prahy 10 se přitom opírají o závěry ekonomické analýzy, která rekonstrukci nedoporučila.

Bývalá radnice Prahy 10 na sídlišti Vlasta | Video: Eliška Stodolová

Úřad Prahy 10 se přestěhoval z radnice ve Vršovické, protože budova potřebovala kompletní rekonstrukci. Auditorská společnost PwC její náklady vyčíslila na 1,86 miliardy korun. Na základě tohoto odhadu se vedení Prahy 10 rozhodlo od tohoto záměru odstoupit.

„Zkušenost z Prahy 9 velí, že za tuto částku lze postavit několik škol. Nově postavená ZŠ u Elektry pro 800 žáků stála 570 milionů, i po započtení inflace by za cenu rekonstrukce mohlo město postavit dvě střední školy s plnohodnotnými sportovišti,“ uvedl starosta Desítky Martin Valovič (ODS).

Jsou potřeba nové školy, ale kde?

Praha 10 spolu s pražským magistrátem nyní hledají řešení, kde by mohly vzniknout nové školy i s plnohodnotným zázemím a sportovním vyžitím.

„Oslovil jsem Antonína Klecandu (STAN) s návrhem, abychom začali prověřovat jiné varianty výstavby nové střední školy na území hlavního města Prahy, včetně Desítky,“ dodal Valovič s tím, že v případě, že by se nějaký pozemek na území Prahy 10 ukázal jako vhodný, je vedení Desítky připraveno spolupracovat a urychleně jednat s magistrátem.

Střední školy jsou na území hlavního města nedostatkovým zbožím. Je to způsobeno i tím, že do metropole míří nespočet deváťáků ze Středočeského kraje i zbytku republiky. Přitom silné ročníky studentů budou dále růst. Do pěti let přibyde podle magistrátu počet žáků devátých tříd jen v Praze o přibližně tři tisíce.

„Systematicky navyšujeme středoškolské kapacity a snažíme se dorovnat tento dluh minulých let. S panem starostou jsem ve shodě, že nákladná rekonstrukce bývalé radnice na školu, která by stála skoro dvě miliardy, není tím správným řešením, obzvlášť pokud by za stejnou sumu mohly vzniknout v metropoli dvě školy,“ uvedl magistrátní radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Momentálně je podle něj ve hře nákup budovy v Kodaňské ulici. V té by pak mohla vzniknout střední škola.

Osud bývalé radnice s otazníkem

Jak dopadne budova bývalé radnice zatím vedení Prahy 10 neurčilo. Rozhodnutí má vzejít ze schůzek s místními zástupci Společenství vlastníků jednotek (SVJ).

„Náš zájem na tom, abychom vyřešili celé území, včetně KD Eden, trvá. Sílu bude mít vhodný partner ze soukromého sektoru,“ uvedl místostarosta Prahy 10 David Kašpar (VLASTA a STAN). To ale Piráti kritizují.

Kulturní dům Eden v dezolátním stavu | Video: Eliška Stodolová

„Vznik kampusu by zhatil připravovaný záměr prodeje bývalé radnice developerovi. Možná proto tak silný odpor a nevůle ze strany vládnoucí koalice připustit jinou možnost,“ uvedli zástupci Pirátů. Další z plánovaných schůzek mezi radnicí a SVJ týkající se budoucnosti celé oblasti se má uskutečnit po prázdninách – v září.