Vedení Prahy vyměnilo dozorčí radu městských společností TSK a TCP

ČTK

Pražští radní v pozici valné hromady městských společností Technická správa komunikací (TSK) a Trade Centre Praha (TCP) vyměnili část členů dozorčích rad firem. V případě TSK vedení města odvolalo dva členy z devíti a nově zvolili tři členy. V TCP se to týká tří členů ze sedmi, do funkce zvolili stejný počet členů. Vyplývá to z dokumentů, které schválili radní. TSK se stará především o údržbu a opravy silnic v metropoli a TCP o správu vybraných městských nemovitostí či náplavek.

Primátor Bohuslav Svoboda | Foto: ČTK