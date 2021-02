Lídr zastupitelů uskupení Praha sobě, který je zároveň starostou Prahy 7 a poslancem, přesvědčil Piráty, aby společně vyslovili nesouhlas s plánovaným vznikem obchodního a kulturního centra Brand store na rohu Pařížské a Bílkovy ulice.

Třípatrová budova, přezdívaná „prosklená kostka“, má přitom být podle návrhu architekta Marka Tichého po proměně náměstí Miloše Formana tamní jedinou novostavbou.

Předvolební slib

Čižinský, stejně jako pirátský primátor Zdeněk Hřib, má z celého projektu s názvem Staroměstská brána problém právě jen s budovou Brand store. „Slíbili jsme voličům už před volbami, že na tom náměstí nic nevyroste, tak to chceme dodržet,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy Čižinský.

Ten se pokusil záměr zastavit už na lednovém zastupitelstvu, kdy však na rozdíl od pondělním zasedání městské rady neuspěl. Čižinským prosazené usnesení argumentuje nesouladem plánované stavby s platným územním plánem a varuje před precedentem, který by umožnil budování rozsáhlejších budov na náměstích v soukromém vlastnictví. To je i případ piazzety, která od roku 2018 nese jméno světoznámého režiséra a kterou koupili společně s hotelem InterContinental prostřednictvím fondu R2G podnikatelé Oldřich Šlemr, Eduard Kučera a Pavel Baudiš.

Ve střetu zájmů?

Šéf představenstva jejich firmy Michal Smrek odeslal Čižinskému před zasedáním rady ostře laděný otevřený dopis, v němž na lídra Prahy sobě apeluje, aby „zanechal aktivit, které poškozují naše vlastnická práva“.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský.Zdroj: Deník / Vladimír ŠťastnýSmrek přitom poukázal na údajný Čižinského střet zájmů vzhledem k tomu, že by na Brand store v případě jeho vzniku vzhlížela z oken svého bytu politikova matka. „Tento Váš osobní zájem není v ničem jiný, než zájem pana Bajuzse a pana Porybného, kteří se také jako osoby s vlastnickými zájmy na tomto prostoru snaží stavbě budovy za každou cenu zabránit. Vy jste však politikem, navíc lídrem hnutí, které kandidovalo s programem zvelebení Prahy a hlavně s cílem odstranit nezákonné a netransparentní praktiky politiků,“ napsal v otevřeném dopisu Smrek, který Čižinskému vyčetl údajnou snahu „zasáhnout do standardního postupu orgánů samosprávy a veřejné správy a to způsobem a praktikami, které jste ve své volební kampani tvrdě kritizoval“.

Usnesení radních povede ze strany metropole k podání námitky v územním řízení. Zástupce investorů v reakci na to upozornil na skutečnost, že magistrátní odbor územního rozvoje shledal koncem loňského roku „prosklenou kostku“ za slučitelnou s územním plánem.

„Předložený záměr se nachází v zastavitelném území v ploše s rozdílným způsobem využití,“ citovala úředníky společnost R2G. Ta dále argumentuje tím, že objekt Brand store má zabírat jen malou část Formanova náměstí, přičemž díky projektu z něj naopak zmizí nevzhledné a rozměrné technické stavby nad garážemi.

Tichého návrh počítá také s množstvím nové veřejně přístupné zeleně, vodních prvků i s podchodem jako spojnicí Pařížské ulice s náplavkou.

Lidé jsou podle průzkumu pro

Ve prospěch přeměny celého prostoru včetně novostavby má svědčit také čerstvý průzkum veřejného mínění, který pro investory provedla agentura STEM/MARK. Z více než tisícovky Pražanů odpověděla nadpoloviční většina tak, že by proměnu uvítala a že by byla pro místo přínosná.

Proti změnám se vyslovila jen necelá čtvrtina dotázaných. Ale je třeba dodat, že většina z respondentů o projektu před realizací průzkumu nevěděla a byla s ním seznámena až v okamžiku dotazování. Na výběr navíc byly jen dvě možnosti – buď proměna dle stávajícího projektu, nebo žádná.

Jan Čižinský považuje obvinění ze střetu zájmů za absurdní. „Myslím si, že je normální upozornit na něco, co může poškodit obyvatele dané lokality. Já navíc tvrdím už víc než deset let, že by na tom rohu žádná budova být neměla,“ reagoval Čižinský.

Osud prostoru je tak teď ve hvězdách. Většina radních za Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN) revitalizaci i s „kostkou“ podpořila. Projekt veřejně chválil například primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN). Primátor Zdeněk Hřib na otázku, jestli je úprava projektu v podobě odstranění jeho klíčového prvku reálná, neodpověděl jednoznačně. „Za město bude dále jednat s investorem můj náměstek Petr Hlaváček,“ uvedl.