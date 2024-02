Jen se ptejte, na co chcete – stejně nikdo neodpoví. Tak by mohlo znít motto aplikace , jež by popisovalo její aktuální stav. Zjištění, že nelze najít jedinou odpověď, zaskočilo Karla Carvu, jenž měl v úmyslu položit otázku.

„Šokovalo mě, že buď radní zcela ignorují své občany, nebo tato funkce vlastně nefunguje,“ upozornil Deník. A má jasno v jednom: ať je to tak, nebo onak, vnímá to jako absurdní ignoraci občanů. Jestliže jim magistrát nabízí možnost pokládat touto cestou dotazy, které pak nikdo neřeší, označuje to jako šaškárnu. Zaráží ho také „svornost“ v podobě jednotného přístupu všech členů rady města. Ze šesti, kteří byli tázáni přinejmenším jednou (u pěti dalších pak žádný dotaz nefiguruje) neodpověděl nikdo.

Celý web Prahy se bude předělávat

Podle všeho se radní ani nedozvěděli, že se jich někdo tázal, posílal podnět či se podělil o svůj nápad. „Aplikace aktuálně nefunguje,“ sdělil Deníku mluvčí Hofman. Nejde tedy o to, že by reakci pisatel dostal třeba e-mailem – a asistenti jednotlivých radních už zodpovězení dotazu nezanesli do systému.

Protesty zemědělců s traktory zcela zablokují Prahu. Nastane dopravní kolaps

Důvod? „Kvůli připravovanému rebuildingu portálu Praha.eu a jeho migraci a také s ohledem na bezpečnostní hlediska kvůli nutnosti dvoufázového ověření. Na řešení však pracujeme,“ vysvětlil Hofman s náznakem toho, že náprava by mohla být na obzoru. Nicméně se hned může nabízet námět do debaty. Jedná se o web zaměřený na komunikaci s občany prostřednictvím otázek a (očekávaných) odpovědí. K čemu je tam zapotřebí dvoufázové ověřování? Nejde přece o přístup k bankovnímu účtu nebo utajovaným skutečnostem.

Nefunkčnost není nápadná

Nefunkčnost aplikace pisatel dotazů nemá šanci rozpoznat – pokud si tedy nevšimne, že jsou evidovány pouze otázky a žádná odpověď. Nebo jestliže nevytuší zradu podle položky nabídky pro vyhledávání tematických kategorií, kde je mimo uvedeno: „Změny MHD 2015“. A možná by si mohl všimnout prokliku na twitterovou prezentaci magistrátu ještě se starým logem, nikoli aktuálním označením platformy X.

Mohl by. Návštěvník nicméně vidí přehled členů rady města v aktuálním složení a se správným uvedením kompetencí, třeba si případně všimne i copyrightu s letopočtem 2024. Logicky tedy zavrhne případnou úvahu, zda se snad nejedná o již neaktuální pozůstatek komunikační strategie vedení města v některém z dřívějších volebních období – a věnuje čas sepisování svého podání.

Smutná zpráva z TSK: Zemřel generální ředitel Jozef Sinčák, bylo mu 54 let

Až při odesílání, pokud je obzvlášť pozorný, může malinko znejistět. Objeví se totiž hláška: „Dotaz byl odeslán, po schválení moderátorem bude dostupný mezi ostatními zveřejněnými dotazy.“ Naskočí však okamžitě. Dá se tedy vytušit, že nějaký administrátor tohle fórum zřejmě aktuálně nespravuje.

Odpověď sice přišla, ale odjinud

Jestliže všichni tazatelé byli zklamáni, že jejich podání napsaná do této aplikace zůstala bez reakce, nejsou jich, pravda, zástupy. Nejvíce dotazů se nahromadilo u 1. náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který má na starost oblast dopravy. Nejstarší je z loňského 28. června. Shodou okolností se jistá forma Hřibovy odpovědi přednedávnem objevila na twitterové síti X. Jde totiž o téma, které rozhýbalo sociální sítě.

Koncem června se na Hřiba obracel Miloslav Zientek kritizující „efektivní způsob, jak ‚zákonně‘ okrádat slušné a platící cestující, kteří používají aplikaci PID Lítačka“. Revizoři prý stáli u vstupu do metra a snažili se „nachytat“ lidi, kteří si před vstupem koupili jízdenku přes Lítačku, ale ještě nezačala být aktivní (platnou se totiž nestane hned, ale se zpožděním). „I přesto, že jsem před revizorem vytáhl mobilní telefon a ukázal, že jízdenka je platná asi za 47 sekund, jal se mě pokutovat,“ postěžoval si pisatel, přičemž také odsuzoval údajný revizorův smích. „Nedává smysl zakoupit si lístek a stát dvě minuty před vstupem do metra, než začne platit,“ upozorňoval tehdy Zientek. S poznámkou, že zhruba během pěti minut revizoři takhle načapali čtyři pasažéry. „I když selským rozumem bylo zřejmé, že si lístek koupili dávno před tím, než mohli revizora zpozorovat.“ uvedl.

Na platformě X Hřib 31. ledna slíbil, že aktivace jízdenky v mobilu se cestujícím zjednoduší. „V současné chvíli se jízdenka v aplikaci PID Lítačka stává platná dvě minuty po aktivaci. Tuto dobu ale plánujeme zkrátit na jednu minutu,“ uvedl Hřib s tím, že to umožní cestujícím mít platnou jízdenku jen v krátkém předstihu před nástupem do vozidla nebo placeného prostoru metra. Minuta jako minimální ochranná lhůta ale zůstane, připomněl. „Aby si černí pasažéři nemohli aktivovat jízdenku až ve chvíli, kdy vidí revizora,“ vysvětlil.

Upozornil, že jde o změnu, o níž nelze rozhodnout hned. Nejprve ji musí odsouhlasit orgány Prahy a Středočeského kraje, schvalující nastavení tarifu a přepravních podmínek. Za jednoduchou změnu, na niž není třeba čekat, pak Hřib označil lepší upozornění v aplikaci na časovou prodlevu mezi aktivací jízdenky a začátkem její platnosti. „Chceme, aby se tato informace objevovala v předstihu, než si cestující jízdenku aktivuje,“ poznamenal.

PID představil nová schémata ve vozech metra. Názory lidí jsou rozporuplné

V reakci na jeho příspěvek si uživatel Michal postěžoval, že kvůli dvěma minutám opakovaně „trpí“ na příměstské lince 317. „Řidič mě nenechá nastoupit, když jízdenka není ještě platná. PID zase odmítá reklamaci, když si jízdenku aktivuji dvě minuty před příjezdem autobusu, on má 15 minut zpoždění – a musím koupit ještě jednu, abych dojel.“ Na to náměstek primátora odpověděl: „Pokud opakovaně trpíte, proč nemáte kupon? Jednorázovky se vám nemohou vyplatit. Roční kupon se vyplatí už při jedné zpáteční cestě týdně, která bude delší než 30 minut.“

Možnost napsat radním existuje

Zrovna náměstek Hřib je na sociálních sítích poměrně aktivní – a jeho debaty tam nejsou ojedinělé. Elektronickou cestou lze pražské radní kontaktovat i e-mailem: jejich adresy jsou uvedeny v kontaktech na webu praha.eu (a rozkliknout si lze i spojení na jejich členy jejich týmu; zrovna u Hřiba jde o sedm lidí, z nichž čtyři působí jako poradci). Pro kontakt s magistrátem je na webu k dispozici chat call centra – a nechybí ani odkaz na Pražské kontaktní centrum s bezplatnou telefonní linkou, e-mailem nebo on-line dotazníkem.