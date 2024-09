Osmačtyřicetiletý Radek Ptáček byl klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec a také profesor lékařské psychologie. Působil také na 1. lékařské fakultě a University of New York in Prague a za svou práci získal několik prestižních ocenění.

V roce 2018 se stal prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí. Byl známý svou odborností, empatií a aktivním přístupem k řešení problémů moderní společnosti.

Sám Radek Ptáček na svém facebookovém profilu sdílel krátce před tím, než byl pohřešovaný, příspěvek ve kterém apeloval, aby se lidé zaměřili na to, co je podle něj v životě nejdůležitější, a to na lásku. Tato zpráva se stala jeho posledním sdělením světu.

Loučení se strážcem dětských duší

Českomoravská psychologická společnost vydala oficiální prohlášení, ve kterém vyjádřila hlubokou soustrast jeho rodině a přátelům.

Na sociálních sítích se objevily desítky příspěvků z řad jeho kolegů a známých, ve kterých lidé vyjadřovali svou lítost a vzpomínali na jeho práci, která jim pomohla lépe porozumět sobě i druhým. Bylo patrné, že Ptáček měl velký vliv nejen na odborníky, ale také na širokou veřejnost, která ho vnímala jako hlas rozumu a empatie.

„Profesor Radek Ptáček byl velkým zastáncem mnoha důležitých změn na poli lidských práv a ochrany zejména té nejzranitelnější části naší společnosti. Byl mi dlouholetou oporou v tématu nepřijatelnosti fyzických trestů na dětech. Spolupracovali jsme úzce na změnách systému péče o ohrožené děti. Svými výzkumy a veřejnými přednáškami patřil mezi klíčové hybatele potřebných změn rovněž v oblasti zdravotní péče či v segmentu opatrovnické justice. Jsem mu za mnohé vdečná. S obrovskou lítostí přijímám zprávu, že jeho život skončil. Upřímnou soustrast a hodně sil jeho rodině a blízkým," napsala na své sociální sítě náměstkyně ministra pro evropské záležitosti a zmocněnkyně pro lidská práva, Klára Šimáčková Laurenčíková.

Lítost vyjádřila například také exministryně pro lidská práva, Džamila Stehlíková, která o Ptáčkovi mluvila jako o strážci dětských duších a rytíři řádu lásky.

„Tak milej a hodnej člověk. Odborník. Jedna z největších kapacit v oboru. Přitom uměl skvěle vysvětlit, jak funguje dětská duše. Jak reaguje na násilí. Byla čest ho poznat," napsala k úmrtí Michaela Studená, zakladatelka iniciativy Pod svícnem, který bojuje proti domácímu násilí.

Upřímnou soustrast vyjádřil na svých sociálních sítích také novinář Čestmír Strakatý: „Je mi to strašně líto. Ještě ve čtvrtek mi psal pozitivní zprávu. Radek Ptáček byl skvělej člověk. Bude tu moc chybět." A také moderátor Petr Vojnar, který Ptáčka popsal jako vrchol dokonalosti po všech stránkách.

Radek Ptáček o dramaticky narůstajícím počtu duševních onemocnění u dětí:

Klinický psycholog Radek Ptáček o dramaticky narůstajícím počtu duševních onemocnění u dětí | Video: Eliška Stodolová

Vzpomínala na něj také novinářka Lea Surovcová: „Mnohokrát jsme spolu točili a probírali psychologická témata. Vždy ochotný, obrovský profesionál. Když jsem letos dostala Cenu psychiatrické společnosti, stála jsem mu za to, že se ozval a gratuloval," napsala na Facebook.

Kondolence vyjádřil také cyklus Život za zdí, který je určený lidem s neléčenou nebo špatně léčenou depresí a úzkostnými poruchami.

Na Ptáčkovo úmrtí reagoval i známý psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor, který zmínil jeho věčné pozitivní nastavení a také to, že zná hodně lidí, kterým právě zesnulý Ptáček pomohl.

V červenci roku 2022 byl Radek Ptáček také hostem v podcastu Deníku.cz s názvem O životě z blízka, kde s Bohumilou Čihákovou rozebíral dopad rozvodu rodičů na děti.