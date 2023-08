Službu HoppyGo založili nadšenci do sdílené ekonomiky, kteří propagují sdílená auta na rozdíl od samostatného vlastnictví. Praktické je to spíše pro zájemce, kteří auto nepotřebují každý den. Cena se v aplikaci pohybuje od několik stovek až do pár tisíc za den.

„Přes HoppyGo teď pronajímám tři auta, ale z toho je velice populární dodávka, která je na Praze 4 půjčovaná skoro denně od rána do večera,“ popisuje majitel půjčovaných aut přes platformu HoppyGO Michal Městka. Sám má autopůjčovnu a vlastní přes 25 aut. Přes aplikaci půjčuje druhým rokem. Vyhovuje mu, že jsou zákaznicí prověření a služba pro něj znamená stabilní příjem i mimo sezónu.

Zdroj: Eliška Stodolová

Součástí poplatku pro majitele, který chce auto přes platformu nabízet, je i povinné pojištění, které majitel sjedná v rámci registrace a které se promítá i do ceny pronájmu. Hlavní manažer HoppyGo pro ČR a Slovensko Jakub Erben připomněl, že povinnou součástí každé zápůjčky je havarijní pojištění, které je vždy součástí vykalkulované ceny.

„Důvodem je, aby pojišťovna kryla případná poškození na voze, který je zapůjčen. Navíc se jedná o zapůjčení za úplatu a i právě to kryje naše pojistka. Řidiči si kromě toho navíc mohou k výpůjčce připlatit i pojištění odpovědnosti, které se hodí například v případě, že si půjčující splete palivo a natankuje nesprávné,“ upřesnil.

Do Itálie nebo Chorvatska

Majitel auta se musí zaregistrovat na platformě, kde schválení profilu trvá přibližně 24 hodin. Poté už může auto půjčovat. Zákazník s ním může jet i za hranice, pokud to majitel dovolí. „Teď mi často jezdí Octavia. Zrovna přijela z Chorvatska a hned pojede do Itálie. To jsou oblíbené destinace, lidé si jí také často půjčují na výlety po Čechách,“ poznamenal Městka.

Pozitivní zkušenost má i další majitel, který má zkušenost s půjčováním čtyř aut. „V 95 % případů jsem narazil vždy na komunikativní, milé a férové uživatele, s nimiž se dalo navíc dobře popovídat. Někteří si chtěli vyzkoušet elektromobil, jiní chtěli jen prostě vyrazit na výlet, párkrát dokonce posloužil pro nějaké marketingové účely nebo pro služební cesty,“ vysvětluje majitel půjčovaných aut Marek Brouček.

Zbytky od jídla

Auta se majitelům vrací v různém stavu. Většinou prý čistá, i když někdy se v nich objeví zbytky od jídla a třeba kosti od kuřete z fastfoodu pod sedačkou.

„Ale není to nic, s čím bych si neporadil. Vždy si to uklidím sám, protože je to mírné zašpinění, vysavač ovládat umím a nebudu po lidech ještě chtít, aby auto vypulírovali, když chci, aby se ke mně vraceli a auto si znovu půjčili. Je to vždy o vzájemné dohodě a důvěře. A já lidem vždycky říkal, že pokud nebude auto úplně od bláta, tak ho umývat nebo vysávat nemusí. To jde na můj vrub,“ doplňuje Brouček.

Příběhy majitelů aut:

Marek Brouček



Marek Brouček auta přes platformu půjčuje déle než dva roky. Zkušenost má veskrze pozitivní, celkem má zkušenost s pronájmem čtyř aut. „Finance v tom samozřejmě hrají roli. Asi hlavní - nemusím nést všechny náklady na vůz sám. Ale roli v tom hraje i myšlenka ekologie - nemusíte si kupovat vlastní auto, když máte možnost si vybrat ze široké nabídky a třeba pokaždé jiné auto. Nebo klidně to jedno a samé,“ vysvětluje.



Jeho auta si většinou půjčují výletníci: v poměru 70 procent výlety, 20 procent služební účely a 10 procent dovolená. Služba mu vyhovuje v transparentnosti skladby ceny, v poskytování určitých jistot pro všechny strany a v komunikativnosti. „Ale všude jsou samozřejmě určité rezervy. Oproti autopůjčovně myslím, že HoppyGo dbá na zpětnou vazbu od svých zákazníků a snaží se ji reflektovat do vývoje a tedy promítat do reality. U autopůjčoven to takto nevnímám a nevnímají to ani lidé v mém okolí. No a samozřejmě je to i o tom, že pomáháte pokrýt náklady jednotlivým majitelům, ne společnostem s nadsazenou marží. I když se velkopodnikatelský duch začíná na HoppyGo objevovat také,“ doplňuje.



Auto půjčuje tak často, jak je o něj zájem. „Bohužel do ceny vstupuje drahé pojištění, takže ač mám z výpůjčky minimální marži, cena za pojištění vozu je pro uživatele natolik vysoká, že s tím klesá atraktivita pro výpůjčku. Obecně lze říci, že největší zájem byl vždy na víkendy,“ upřesňuje.

Michal Městka



Michal Městka auta přes HoppyGo půjčuje asi dva roky, k tomu má ještě autopůjčovnu. „Autopůjčovna vyžaduje marketing. Člověk musí vynaložit čas a peníze, úsilí, aby sehnal zákazníka. HoppyGo zákazníka přivádí a i když ten poplatek může procentuálně na první pohled vypadat jako hodně peněz, tak když si člověk sečte marketingové náklady a rozpočítá si to na jednotlivé platící zákazníky, tak to přivede víc zákazníků,“ říká.



Jako zajímavou až vtipnou zkušenost popisuje domluvu s klientem. „Napíšu jim zprávu do aplikace, že mají zavolat hodinu před předáním. Ještě jim pošlu SMS a také jim to říkám do telefonu. Klasika je, že zavolají ,tak já jsem tady, za 5 minut’. Já všeho nechám, přiletím tam za patnáct minut a čekám na ně půl hodiny,“ směje se. Někdy ale jako pozornost dostane třeba brambory nebo okurky.