V létě se většina rodin vydává na dovolené, domácí mazlíčky si však mohou vzít s sebou jen zřídka. Variant, kde je nechat, mají majitelé hned několik. Jednou z nich je individuální placené hlídání, třeba i v domácím prostředí.

„Máme brigádníky, kteří psy, kočky a drobná zvířata berou k sobě domů. Hlídáme psy i tak, že docházíme na venčení přímo do domu majitele. Hodně lidí dává psa hlídat starším rodičům, kteří ho nezvládají venčit, a my docházíme jen na venčení,“ uvedla pro Deník majitelka agentury Canis cattus Agáta Jaurisová.

Poptávka roste a kapacita se plní

Hlídání zvířat je v letních měsících nejžádanější. Majitelé, kteří chtějí mít jistotu volného místa, rezervují zvířecí hotely a služby hlídačů už v lednu.

„Hodně vyčerpanou kapacitu máme těch prvních čtrnáct dní v červenci, jak byly svátky. Co se týká července a srpna, tak máme třeba z 90 % plno,“ dodala Jaurisová s tím, že každý rok poptávka roste a letos je zatím nejvyšší zájem. Plnou kapacitu na léto potvrzuje i Dog-hotel.

„Volno se vyskytne jen občas, prakticky jen v případě, že se hodně snaží stávající klienti. Těm jsem také doporučovala, aby si termín rezervovali alespoň 2 měsíce předem,“ potvrdila Deníku majitelka Dog-hotelu Denisa Kopecká.

Individuální hlídání - venčení | Video: Eliška Stodolová

Cena za hlídání psa se pohybuje kolem 700 korun za den. Služby se ale liší. V některých institucích nabízejí pobyt psa přes den v psí školce a službu psího hotelu během noci. Jinde si hlídači berou psy přímo k sobě domů, to je ale většinou limitované – jeden hlídač může mít pouze jednoho psa. Výjimku tvoří více psů z jedné domácnosti. Záleží tak většinou na individuální domluvě. Více zvířat z různých domácností najednou si berou hlídači, kteří se starají například o hlodavce, kteří mají každý vlastní klec.

Na co si dát pozor

Podle odborníků si musí dát majitelé při svěřování zvířete do cizích rukou pozor hned na několik věcí. Kromě ověření, že má hlídací služba pojištění a vyžaduje očkování zvířat, je dobré zaměřit se i na prostředí. Psí hotel nebo hlídací službu by měli majitelé navštívit ještě před předáním psa a sledovat nejen čistotu prostoru, ale i spokojenost aktuálně hlídaných zvířat. Tam, kde hotel nabízí péči v psí školce, je dobré psa do školky umístit i párkrát předem, aby si zvykl on a hlídači. Dobré je i ověření zvířecího hotelu na základě recenzí předchozích klientů.

Letos došlo v některých institucích i k mírnému zdražení. V agentuře Canis cattus některé služby zdražili o 10 až 15 procent, a to z důvodu změn v podmínkách pro brigádníky v rámci dohod o provedení práce. Majitelé zvířat, kteří potřebují po dobu dovolené zajistit hlídání, se tak musí připravit, že se jim dovolená prodraží o několik tisíc, které za hlídací službu utratí.