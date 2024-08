Od roku 2020 je povinné mít psa očipovaného, ale ne nutně registrovaného, protože stále neexistuje jednotná centrální evidence. Málo kdo však ví, že neregistrovaný čip je při ztrátě psa k ničemu, přitom pokuta za jeho absenci může dosáhnout až 20 000 korun. A tak vzniklo hned několik soukromých placených registrů, na které jsou majitelé a útulky odkázáni.

Příliš mnoho placených registrů

„Bohužel jsme odkázáni na placené registry, kterých je asi deset. Když nově očipovaného psa registrujeme, snažíme se ho zadat do co nejvíce registrů, kde je ale daný poplatek v rámci stovek korun. Pokud se naopak snažíme ztraceného psa identifikovat, musíme všechny registry projet, protože majitel mohl psa zaregistrovat třeba jen v jednom. Je to tedy časově i finančně náročná záležitost,“ uvedla Anežka Jedličková, mluvčí pražského útulku Voříškov.

Útulek Troja, který spadá pod Městskou policii hl. m. Prahy, tuto záležitost řeší jinak. „Pokud přijmeme neoznačené zvíře, musíme je označit a jeho původní majitel či nový majitel při adopci si pak může zvíře zaregistrovat. Sami zvířata do registrů nevkládáme a vyhledávání v nich nás nijak zvlášť časově neomezuje,“ řekl zástupce vedoucího útulku Bronislav Mazáč. Registrace psa je tedy v tomto případě na jeho novém majiteli.

Rady od městské police

„Pražská městská policie dlouhodobě „volá“ po jednotném registru. Ten by usnadnil jak práci strážníků, tak především práci našich zaměstnanců v útulku pro opuštěná zvířata. Majitelům psů proto doporučujeme, aby zatím využili alespoň jeden z 9 komerčních registrů, kam máme přístup. V případě ztráty psa pak můžeme velmi citelně zkrátit případný nechtěný čas zvířete v útulku. Důležité je neopomenout aktualizovat zadané údaje. Neaktuální data nám, ale ani zvířatům, moc nepomohou,“ uvádí Irena Seifertová, vedoucí Kanceláře ředitele Městské police hlavního města Prahy.

Vzteklina a čipování

Problém nespočívá jen v obtížnosti nalezení majitele nebo ve finančních nákladech na registraci psa. Povinnost čipování je již čtyři roky vázaná na očkování proti vzteklině. Registrace do centrální evidence by tedy mohla veterinářům potencionálně ulehčit práci při testování psa na toto infekční onemocnění. Je však důležité zmínit, že vzteklina se v České republice již dlouhých dvacet let neobjevila.

„Další věc je ta, že by měla být opět zavedena povinnost pro veterináře psa registrovat, aby to nebylo na samotných majitelích. Ti se na to mohou buď vykašlat, nebo pokud jsou starší, může pro ně být registrace příliš komplikovaná,“ dodala Jana Plaňanská za Projekt Hope, který se v metropoli snaží poskytovat pro zvířata dočasnou domácí péči a adopci.

Přes dva roky zpoždění

„Hlavním důvodem zpoždění systému CEP (centrální evidence psů) je aktuální proces digitalizace státní správy, systém musí být součástí eGovernmentu, což zvyšuje celkovou náročnost a propojenost s ostatními registry (např. evidence obyvatel). Tím došlo i k výraznému navýšení požadavků na bezpečnost systému a CEP musel projít důkladným procesem schvalování ze strany ministerstva vnitra. To původní záměr CEP neobsahoval,“ uvedl Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství.

Podle něj by měla být evidence spuštěna v průběhu roku 2025 a dle dostupných informací má stát několik desítek miliónů korun.

Momentálně je centrální systém teprve ve fázi výběrového řízení na zhotovitele zakázky, do spuštění centrálního systému evidence se tedy musí majitelé a útulky spoléhat na soukromé registry. Neregistrovaný čip zatím zůstává pouze formalitou, za jehož absenci však hrozí chovateli nemalá pokuta.