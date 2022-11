Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr oznámil, že první sypače vyjely do pražských ulic kolem šesté hodiny večer, další potom ve 22 hodin. "V pět ráno vyrazí metaři, kteří se v první řadě zaměří na na vchody do stanic metra. Poté na další zastávky a chodníky" předeslal Adam Scheinherr. "Ať už za volantem nebo pěšky, buďte, prosím, opatrní," dodal.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by řidiči měli počítat se ztíženými podmínkami v dopravě až do sobotního večera. Místy může napadnout až 15 centimetrů. Meteorologové varovali do nedělního dopoledne také před náledím a zmrazky.

Situace na pražských komunikacích byla v sobotu 19. listopadu ráno už klidná, policie v souvislosti s počasím nezaznamenala problémy. Řekli to mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková a pražské policie Jan Daněk.

Policie v hlavním městě zaznamenala od půlnoci do rána šest dopravních nehod. Zda měly souvislost s počasím, není jasné. "Nemáme informaci, že by byl nějaký problém v dopravě kvůli počasí," sdělil Jan Daněk.

Ani pražský dopravní podnik podle informací na svém webu neznamenal v sobotu ráno žádná mimořádná omezení.