/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na tři týdny se během září uzavřela ulice Brigádníků a před místní Základní školou Solidarita vznikl Školní plácek, komunitní prostor s cílem zvýšit bezpečnost dětí cestou do školy. Již během zahájení nového školního roku, v pondělí 4. září, si ho mohly děti vyzkoušet.

První školní den na Základní škole Solidarita | Video: Deník/Radek Cihla

V pražských Strašnicích je od 4. do 24. září připraven společný komunitní prostor Školní plácek. V rámci projektu si organizátoři mimo jiné připravili pestrý kulturní a sportovní program, zároveň proběhnou i veřejné diskuze o dlouhodobém využití místa. Akce si zároveň dává za cíl dopřát dětem co nejbezpečnější cestu do školy a zpět.

„Děti mají v městském prostředí čím dál tím méně prostoru pro svobodný samostatný pohyb. Obzvláště ulice v bezprostředním sousedství škol, kde se denně pohybují stovky dětí, by měly nabízet bezpečný prostor,” uvádí k tomu Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem.

Děti se mohou projet na koloběžkách, nechat si namalovat obličej a mnoho dalšího. Od 16. hodin čeká návštěvníky koncert, odpočinková zóna a občerstvení. Prostor bude po celou dobu trvání každý den otevřen a plný dalšího doprovodného programu.

Školní plácek, vizualizace.Zdroj: ZŠ Solidarita

Školní plácek organizuje Kreativní Praha ve spolupráci s městskou částí Praha 10, Základní školou Solidarita a organizací Pěšky městem.