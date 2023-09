/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jste tady prvními žáky, řekla v pondělí 4. září svým svěřencům třídní učitelka „zelené“ I. A Základní školy u sv. Štěpána v Praze 2 Markéta Hrbáčková. „Sedíte na místech, kde se před vámi ještě nikdo neučil,“ zdůraznila poté, co děti na pokyn ředitelky školy Jany Páčové do nového pavilonu nevstoupily, ale vběhly. Ještě předtím ale dostaly od paní ředitelky domácí úkol – tedy spíše rodiče: cestou domů se zastavit na zmrzlinu. Na oslavu.

Nový pavilon pro prvňáky při ZŠ u sv. Štěpána v Praze 2 – jak se vám líbí? | Video: Milan Holakovský

Důvod k oslavě však měli nejen čerství prvňáčci. Slavit může i samotná škola – jenže tak velký polárkáč, aby pokryl míru radosti dospělých, ještě nikdo nevyrobil. Škole se totiž podařilo otevřít dvě první třídy, každou pro 24 dětí, ve zcela nově vybudovaném „zahradním“ pavilonu. Budova, kde z obou tříd je možné vyrazit přímo do zahrady vybavené herními prvky, byla postavena na pozemku patřícím Arcibiskupství pražskému, které ji pro tento účel pronajalo Praze 2 na třicet let.

Do objektu se dvěma třídami, kde však nechybí ještě jazykové učebna a zázemí jak pro žáky, tak i pro vyučující, budou nastupovat vždy prvňáčci. To řekla Deníku třídní „žluté“ I. B Tereza Žemlová. „Od druhé třídy se pak už budou učit v hlavní budově,“ poznamenala s poukazem na to, že v nové budově je velikost židliček přizpůsobena nejmenším žáčkům.

Ze třídy rovnou do zeleně

Přizpůsobeno je ovšem i leccos dalšího, když zcela bezbariérový objekt vznikl podle nejmodernějších trendů. Má zelenou střechu, vybudován je z ekologicky udržitelných materiálů s dobrými izolačními vlastnostmi, což bude užitečné v zimě i v létě. Podstatné je, že učebny přímo navazují na okolní zeleň – a děti tak budou moci mimo jiné pozorovat proměny zahrady v jednotlivých ročních obdobích; v plánu je i to, že si vyzkouší péči o vlastní zahrádku.

Nejde však jen o školáky z okolí, poznamenal starosta Prahy 2 Jan Korseska (Společně pro Prahu 2/ODS). „Děti sem dojíždějí opravdu z celé Prahy,“ upozornil na zájem rodičů, který je podle jeho slov jednoznačným měřítkem kvality.

Zdroj: Milan Holakovský

„Naše školy dlouhodobě patří mezi nejvyhledávanější. Každý rok se k nám hlásí mnohem více dětí, než můžeme přijmout,“ poznamenal s tím, že Praha 2 zřizuje devět škol mateřských a deset základních. Do nich v pondělní nastoupilo rekordních pět stovek prvňáčků. „Každý rok se k nám hlásí mnohem více dětí, než můžeme přijmout. Rádi bychom vyhověli všem, ale v rozšiřování kapacit škol jsme limitováni. Většina budov se totiž nachází v historických zástavbách a vztahuje se na ně památková ochrana,“ připomněl starosta.

O to víc si radnice pochvaluje spolupráci s arcibiskupstvím. Jeho generální vikář Jan Balík Deníku řekl, že takováto spolupráce církve s městskou částí je ojedinělá, což je dáno tím, že jen zde byly pro něco takového příhodné podmínky. Ostatně i samo arcibiskupství, které zřizuje 14 škol, se s nedostatkem kapacit potýká. „Sehnat vhodnou budovu či pozemek pro školní potřeby je v současné době velmi složité,“ připouští Balík.

Školní rok s diamanty

Jestliže hned první školní den zadávala ředitelka Páčová „domácí úkol“ se zmrzlinou, nebyl to první úkol, o kterém svěřenci třídní Hrbáčkové slyšeli. Už na první předběžné schůzce, kdy ještě nebyli opravdovými školáky, jim kladla na srdce, aby se pokusili nezapomenout přinést do své nové třídy „diamant“. Většina si skutečně vzpomněla – a tak se společná pokladnička začala plnit prvními barevnými sklíčky.

Poslouží k celoroční motivaci kolektivu, vysvětlila Deníku Hrbáčková s tím, že není příznivcem přehnaného oceňování jednotlivců. Když se někomu něco podaří, dostane „diamant“, který vhodí do společné třídní pokladničky. „Ještě na ni musím dodělat rysky. Když se všem žákům jako týmu podaří některé z nich dosáhnout, pak společně něco podnikneme; třeba půjdeme do kina,“ vysvětlila. To se ale žáčci teprve dozvědí.

Třídu má Hrbáčková plnou nejrůznějších pomůcek a herních prvků. Všímavým rodičům neunikla ani nádoba s připravenými plácačkami na mouchy. „To bude na zlobivé děti,“ ukazovala synkovi, ale již staršímu, jedna z maminek. Ba ne, na trestání by stačila jedna, oponoval pohotový klučina. „Tady jich je tolik, že ty budou pro děti,“ míní.

Že to tak opravdu je, Deníku potvrdila učitelka Hrbáčková. Plácačky se uplatní třeba při hře s kartičkami, ale i při řadě jiných příležitostí. Se zapojením jednotlivců i družstev, s možností plácnout na správné místo na podlaze i na tabuli. „Třeba když žáci dostanou za úkol najít písmenko A,“ poznamenala třídní.

Zdroj: Milan Holakovský

Že se děti ani coby novopečení prvňáci nerozpakují vyjádřit svůj názor, ukázal Kája, jenž se přihlásil, když Hrbáčková představovala dárky, které měli nastupující prvňáci připravené na lavicích. Mimo jiné i sadu pastelek. To on prý nevyužije. „Já už mám všechny barvičky tady v penálu,“ ukázal. Učitelka reagovala okamžitě. „Pastelek v první třídě není nikdy dost,“ ujistila ho.