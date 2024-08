Pro spotřebitele má provozovatelka Bára Zavadilová příznivou zprávu. Cenu se podařilo udržet stejnou jako loni; bez zdražování. Tak tedy: za kolik? „Litr máme za 99 korun, litr a půl za 149 a dva litry si lidé mohou odnést za 198 korun; s PETkou jsou to ceny 154 a 203 koruny,“ řekla Deníku k nejžádanějším objemům.

Přípravy kolem prodeje obzvlášť zaujaly její dceru Žofii, která se ve středu 15. srpna vpodvečer, než ji tatínek odvedl domů, rozhodla pomáhat svou přítomností. Samotní návštěvníci při začátku prodeje nebyli tak aktivní, jako bývá běžné v chladnějších dnech. Opravdu je moc horko, míní Bára, že zájem ovlivňuje počasí: „Zatím je to takové vlažné, protože ve vedrech lidé na burčák nemají chuť.“

Jestliže se pod označením burčák smí prodávat pouze částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z vína, které uzrálo na vinicích na území České republiky (a produkt z hroznů odjinud musí nést jiné pojmenování), zde je lidem k dispozici pozdrav z viničních svahů jižní Moravy. Z Hodonínska.

Sídlištní vinotéka má burčák od svých tradičních dodavatelů vína, a to Tradičních s velkým T: kunovické společnosti Tradiční vinaři. „Konkrétním zpracovatelem hroznů je Vinařství Maršálek z Prušánek,“ upřesnila provozovatelka. S tím, že aktuálně se jedná o Irsai Oliver.

Připomíná, také, že chuť se během sezony proměňuje: jednak v závislosti na tom, jak postupně dozrávají jednotlivé odrůdy, jednak s ohledem na to, kolik slunce ještě hrozny stihnou vstřebat. „Teď má burčák vyšší kyselinku a je příjemně osvěžující,“ hodnotí Zavadilová.

Jestliže burčák většinou dodavatelé běžně nabízejí do poloviny října, letos by to podle jejích odhadů mohlo být alespoň do konce září. Posun způsobilo počasí v únoru a březnu, které uspíšilo kvetení. Čeští vinaři si však stýskají, že podstatná část květů pomrzla, a tak moravská produkce bude v nabídce asi všeobecně převažovat.

Prodávat burčák je možné v období od 1. srpna do 30. listopadu, avšak koncem tohoto období už nabídka bývá omezená. Jak s ohledem na to, že pozdní hrozny už vinaři raději promění ve víno, tak proto, že postupně poptávka klesá: milovníci burčáku už jsou „napití“.

Existuje možnost uchovat hroznovou šťávu zchlazenou a rozkvasit ji později, ale není to běžně rozšířená praxe. Bylo by to poměrně náročně na skladovací možnosti – a pak: zájem se postupně orientuje k přechodu na svatomartinská vína.

To už je však řeč o listopadu – a máme srpen. Nyní je tedy na pořadu dne jiná otázka. Když je teď k mání bílý burčák, kdy bude k dostání také žádaný červený? Většinou prý přichází tak za dva tři týdny po bílém, letos se vše zdá být o něco dřív a v létě bylo hodně sluníčka, tak na sebe jistě nenechá čekat dlouho.

„Zatím se po něm lidé neptají; ptají se pouze po tom bílém,“ konstatovala provozovatelka Slováckého sklípku. A za kolik bude? „Červený bývá někdy o pár korun dražší než bílý, ale doufám, že si zachováme stálé ceny,“ věří.

