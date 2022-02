Obyvatelům Prahy podle sondy s pěti stovkami účastníků dělá velké starosti také rostoucí nedostatek parkovacích míst (42,6 procent) a nedostupnost bydlení respektive tempo výstavby bytů (39 procent).

Zároveň většina respondentů odpověděla, že se podle nich život v metropoli za poslední tři roky vůbec anebo spíše nezlepšil. „Pražanů jsme se rovněž ptali, na jaká témata by se měla jmenovitě naše krajská komora zaměřit a co nejrychleji tak přispět k jejich zlepšení. Mezi hlavní priority jasně patří dostavba okruhu a s ní spojené vyřešení dopravních problémů. Následuje bydlení a bezpečnost v ulicích města,“ sdělil předseda představenstva krajské Hospodářské komory Petr Michal.

Jeho záměrem je teď „přenést“ otázky, které respondenti identifikovali jako „palčivé“ do věcné diskuze, které by se měli účastnit politici, odborníci i podnikatelé. „Se všemi hodláme začít diskutovat a dát věci do pohybu,“ zdůraznil Michal. Jako první by měla přijít na řadu právě debata o automobilové dopravě a předcházet jí má ještě jeden průzkum s konkrétně zaměřenými otázkami. „Chceme být u vytváření lepších podmínek pro život všech obyvatel Prahy a politikům při tom nabídnout pomocnou ruku. Proto jsme si nechali průzkum zpracovat, abychom vybrané problémy lépe identifikovali a mohli je se zapojením příslušných institucí co nejrychleji a nejefektivněji vyřešit,“ dodal.

