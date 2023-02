V čele průvodu šli lidé s transparenty, na kterých byla loga firem, které pokračují v podnikání v Rusku. Transparenty na sobě měly červené skvrny, které symbolizovaly krev. Lidé, kteří je nesli, měli ruce nabarvené načerveno. Účastníci s sebou měli také ukrajinské vlajky nebo transparenty odsuzující Rusko a invazi. Velkou ukrajinskou vlajku nesli lidé rozvinutou mezi sebou i uprostřed průvodu.

Rok od ruského útoku na Ukrajinu. Před ambasádu agresora přinesli Putina v rakvi

Průvod je součástí iniciativy Light will win over darkness (Světlo zvítězí nad temnotou), kterou koordinují ukrajinští dobrovolníci. Podobné akce by se v pátek měly konat například v Belgii, Finsku či Německu, řada jich je naplánovaná i na sobotu.

Policie k pátečím a víkendovým shromážděním v Praze připravila bezpečnostní opatření, na nichž se budou podílet policisté z pořádkové, dopravní i kriminální služby a také antikonfliktní tým, oznámila na twitteru. „Z poznatků nevyplývá, že by shromáždění měla být nějakým způsobem narušována, a věříme v jejich klidný průběh," uvedla.

V pátek 24. února uplynul rok rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ruská armáda zahájila letecký i pozemní útok v ranních hodinách 24. února 2022. Agrese vyvolala obrovskou vlnu solidarity v České republice i zahraničí. Západní lídři kroky Moskvy odsoudili a země proti Rusku uplatňují sankce.