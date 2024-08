Dobrých zpráv není nikdy dost a proto řidiči v Praze ocení, že opravy Průmyslové ulice, které probíhaly od konce června, jsou nyní pomalu u konce. Rekonstrukce druhé poloviny této komunikace v úseku od ulice Teplárenská k ulici U Stavoservisu jsou nyní dokončené a řidiči se tedy Průmyslovou mohou bez omezení projet už v neděli 18. srpna.

První polovina oprav Průmyslové ulice v úseku mezi křižovatkami Hostivař a Hloubětín proběhla loni v létě. V letošním roce se v nich pokračovalo a práce měly trvat do konce srpna. „Díky spolupráci všech a počasí se nám podařilo omezení zkrátit o 14 dní,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CZ ze Skupiny VINCI Construction CS.

Rekonstrukce části pražské Průmyslové ulice v létě 2023. | Video: Deník/Radek Cihla

Do konce měsíce budou probíhat ještě drobné dokončovací práce v místě vybudovaných přejezdů, na provoz by to ale nemělo mít velký vliv.

Součástí oprav komunikace byla kompletní výměna vrstev včetně podkladových. Vybudováno bylo nové odvodnění komunikace, dále bylo obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení včetně nových zálivů pro MHD.