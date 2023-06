Před zahájením rekonstrukce poloviny Průmyslové ulice v úseku mezi křižovatkami Hostivař a Hloubětín začnou v sobotu 17. června přípravné práce. Ty velmi zasáhnou do provozu.

Dopravní situace v Průmyslové ulici v Praze. | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

Rekonstrukce na zhruba 700 metrů dlouhém úseku, která potrvá až do konce léta zkomplikuje dopravu do nákupního centra Fashion Arena a do malešické spalovny komunálního odpadu. Na úseku bude uzavřena i čerpací stanice pohonných hmot.

„Před zahájením hlavních oprav Průmyslové ulice, které se plánuje na 1. července, je zapotřebí místo stavebně připravit a vybudovat přejezdové pásy, aby v době prací byla zajištěna dopravní obslužnost v místě,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí VINCI Construction CS.

Podobu Suchdolského mostu rozhodne mezinárodní soutěž. Stavba začne do čtyř let

Až budou dokončena přejezdová místa, doprava se převede na druhou polovinu komunikace. Tam bude vedena v režimu 1+1 jízdní pruh pro každý směr.

V rámci oprav bude provedena výměna vrstev komunikace, vybudování nového odvodnění a obnovení vodorovného i svislého dopravního značení včetně nových zálivů pro městskou hromadnou dopravu.

„Práce byly rozděleny do čtyř etap. Na křižovatkách budeme pracovat po polovinách, aby byl zajištěný průjezd. Jsme si vědomi toho, že omezení v tomto velmi vytíženém místě může způsobit komplikace, a chtěli bychom požádat řidiče o trpělivost a ohleduplnost,“ dodala Štočková.

V případě zastávek MHD dojde k přemístění Zamenhofovy zastávky do nové pozice, zastávka Spalovna Malešice bude vyloučena z provozu.