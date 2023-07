Po přípravných pracích začal oprava Průmyslové ulice. Během soboty 1. července byly uskutečněny první fáze oprav. Rekonstrukce úseku zasáhne do provozu a městské hromadné dopravy.

Opravy Průmyslové ulice. | Foto: TSK Praha

Přípravné práce začaly v již sobotu 17. června, samotné opravy byly zahájeny od začátku července.

I přes vyrování zkomplikování dopravy a provozu v úseku, podle dat TSK Praha se oproti původním předpokladům ustálila doba zdržení řidičů na 10-15 minut.

Rekonstrukce na zhruba 700 metrů dlouhém úseku, která potrvá až do konce léta zkomplikuje dopravu do nákupního centra Fashion Arena a do malešické spalovny komunálního odpadu. Na úseku bude uzavřena i čerpací stanice pohonných hmot.

U zastávek městské hromadné dopravy dojede k přemístění Zamenhofovy zastávky. Zastávka Spalovna Malešice bude úplně vyloučena z provozu.