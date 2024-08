V pondělí 26. srpna může nastat mezi cestujícími městské hromadné dopravy pěkný zmatek. Naprostá většina tramvajových linek totiž nepojede po své běžné trase.

Stavba trati na Václavském náměstí

Jednou z událostí, která ovlivňuje tramvajový provoz v Praze nejvíce, je zaručeně stavba tramvajové trati na Václavském náměstí, která začala už na konci června.

Výstavba tramvajové trati na Václavském náměstí - začátek srpna | Video: Deník/Radek Cihla

Od 29. června do soboty 28. září je totiž dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Václavské náměstí - Vodičkova. Omezení je týká tramvajových linek 3, 5, 6, 9, 14, 15, 24, 41, 42, 91, 92, 93, 94, 95, 96 a 98 a také autobusových linek 905 a 911.

Havárie ve Vršovicích a na Žižkově

Kromě budování nových tramvajových linek dochází v pondělí i ke změnám v jízdních řádech MHD i z důvodů havárií.

Na Žižkově, konkrétně v Seifertově ulici, byl provoz tramvají dočasně přerušen od úterý 20. srpna do čtvrtka 29. srpna. Zde se změnily trasy linek 15, 24, 26, 29, 34, 35, 90 a 95.

Havárie vody v Seifertově ulici. | Video: Deník/Radek Cihla

Havarijní oprava inženýrských sítí omezí i provoz v oblasti zastávky Koh-i-noor ve Vršovicích. Podle informací Dopravního podniku hl. m. Prahy zde nastanou změny tras linek 6, 7, 13, 19 a 95 od pondělí 26. srpna na zhruba týden.

Prodloužení tramvajové trati a stavba metra D

Jednou z dlouhodobějších změn je omezení tramvajové linky 19. V úseku Kotorská - Pankrác je od pondělí 29. dubna (zhruba do konce letošního roku) přerušen provoz. Linka ve směru z centra ze zastávky Kotorská je odkloněna přes zastávku Na Veselí do obratiště Vozovna Pankrác.

Krátkodobé omezení na Albertově

I když jen na několik málo hodin, tak pondělí omezení se nevyhnulo ani tramvajím 93 a 95 v úseku Otakarova - Albertov. Zde z důvodu opravy železničního mostu přes Sekaninovu ulici byl od 0:15 do 4:15 obousměrně přerušen provoz.

Stejné omezení pak nastane i v pátek 30. srpna. DPP zajišťuje náhradní autobusovou dopravu X93 V trase Náměstí Bratří Synků – Svatoplukova – Albertov – Karlovo náměstí – Lazarská a X90 V trase Otakarova – Svatoplukova – Albertov – Karlovo náměstí – Lazarská.

Oprava Barrandovského mostu

Pokračující oprava Barrandovského mostu omezuje nejen dopravu automobilů, ale i MHD. Linka číslo 21 je v pracovní dny od 11. března totiž provozována celodenně (přibližně od 6 do 19 hodin).

Zahájení III. a IV. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Dlouhodobé změny od léta do podzimu

Další dlouhodobější opatření, která jsou v platnosti i právě v pondělí 26. srpna jsou ta letní, plánovaná.

Výluka tramvají je v platnosti například v ulici Na Zámecké z důvodu opravy plynovodu, rekonstrukce tramvajové trati v úseku Strossmayerovo náměstí - Výstaviště omezuje provoz od 29. června zhruba do 2. září. Do odvolání je v platnosti také omezení tramvají v úseku Libeňský most - Palmovka, z důvodu havarijního stavu Libeňského soumostí.

Aktuální jízdní řády a přehled výluk jak tramvajových, tak autobusových linek, je k dispozici na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP).