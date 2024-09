Údržba tramvajové trati dočasně obousměrně přeruší provoz tramvají v úseku Chotkovy sady - Brusnice a to od pátku 6. září (od 18 hodin) do pondělí 9. září (do 4:40). Omezení se dotkne čtyř tramvajových linek, kterým se změní trasa.

Linky 22 a 23 a historická linka 42 jsou v úseku Malostranská - Brusnice odkloněny přes zastávky Chotkovy sady, Hradčanská a Prašný most. Historická linka 41 je ve směru do centra pak v úseku Vozovna Střešovice - Sparta odkloněna přes zastávky Prašný most a Hradčanská, ve směru z centra v úseku Malostranská - Vozovna Střešovice je odkloněna přes zastávky Chotkovy sady, Hradčanská a Prašný most.

