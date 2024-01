Kvůli husté mlze a poruše na meteorologické stanici na pražském letišti Václava Havla od nočních hodin nepřistálo dvanáct letadel, dalších sedm linek dopravci zrušili. ČTK to dnes krátce před polednem řekla mluvčí letiště Klára Divíšková. Aktualizovala tak dřívější informace, podle kterých bylo odkloněno osm letadel. Po desáté hodině se zlepšily podmínky a začala přistávat první letadla. Kvůli zhoršení počasí čeká letiště další omezení příletů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

První let byl podle mluvčí odkloněn ve 3:25. Mezi 5:00 a 6:00 přistála dvě letadla. Kolem 10:00 na letištní plochu dosedlo po několika hodinách první letadlo. Podle údajů na webu letiště mělo od půlnoci do dnešních 10:00 do Prahy směřovat 15 letů. Po desáté hodině se zlepšily podmínky a začala přistávat první letadla.

Kromě husté mlhy situaci komplikovala porucha systému, který sbírá meteorologická data. Bez přesných údajů o počasí nemohou řídící letového provozu informovat posádky letadel o podmínkách na letišti, uvedla Divíšková. Konečné rozhodnutí, kde letadlo přistane, je na posádce letadla, která vychází z informací od řídících provozu daného letiště. Kdy se podaří meteostanici opravit, není jasné.

Komplikace v leteckém provozu může způsobit nejen mlha, ale také silný vítr nebo sníh. Naposledy 22. prosince loňského roku bylo kvůli nepřízni počasí několik letů odkloněno, další nabíraly zpoždění. Vítr v nárazech o síle až 94 kilometrů v hodině zbrzdil provoz na pražském letišti v únoru roku 2020. Tehdy letecké společnosti zrušily deset spojů. Za zpoždění nebo zrušení letů jsou vůči cestujícím odpovědní většinou dopravci. Odpovědnost nenesou v případech, které jsou způsobeny mimořádnými okolnostmi, jako je například nepříznivé počasí.

Rozsáhlá pátrací akce: Desítky kriminalistů pročesávají lesopark v Jinonicích

Letiště Praha za prvních deset měsíců loňského roku odbavilo 11,7 milionu cestujících, meziročně o 28 procent více. Za celý rok 2022 přepravilo zhruba 10,7 milionu lidí.

Poruchu meteostanice zavinil blesk, nedaří se ji odstranit

Poruchu meteorologické stanice na letišti v Praze způsobil ve čtvrtek blesk. Závadu, která komplikuje provoz letiště, se zatím nepodařilo odstranit, uvedl na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Ve čtvrtek večer se na letišti Praha při přechodu frontálního systému vyskytla bouřka, blesk uhodil přímo do budovy meteorologické stanice a způsobil výpadek centrálního sběru dat ze systémů sledujících meteorologické parametry na letišti," informoval ČHMÚ. Na opravě odborníci pracují. "Zatím se nepodařilo systém zprovoznit v plném rozsahu, rozsah vyžaduje zásah dodavatele systému," uvedli meteorologové.

Závada má podle ČHMÚ vliv na provoz letiště v případě snížené dohlednosti, za normální viditelnosti letiště funguje standardně.