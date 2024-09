ČTK dnes 14:05

Praha dokončila výstavbu protipovodňových bariér plánovanou na dnešní dopoledne v okolí Vltavy. Další stavbu aktuálně neplánuje, ale jednotky hasičů a dalších subjektů jsou v pohotovosti a připraveny operativně začít stavět zábrany podle povodňového plánu, pokud by se zvyšoval průtok vody v řece. Zároveň byla zastavena plavba na řece v Praze a lodě se přesouvají do ochranných přístavů. Po zasedání krizové komise to oznámil mluvčí magistrátu Vít Hofman.