Vedení Prahy chystá vyhlášku, kterou bude řešit používání pyrotechniky veřejností. Důvodem je ochrana zdraví obyvatel, návštěvníků města i zvířat ve městě. Magistrát bude situaci řešit městskou vyhláškou a zároveň jednat se Sněmovnou o případné změně zákona, která by řešila možnost nákupu pyrotechniky. V rozhovoru to novinářům řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Vokurka

„Jak narůstá počet Pražanů a návštěvníků Prahy, tak se z krásného ohňostroje stal boj na ulicích. Na silvestra jde vyloženě o život. A to, co to dělá se zvířaty, je úplná katastrofa," řekl Hlubuček. Důsledkem neřízeného používání pyrotechniky podle něj na silvestra například zemřelo několik labutí a další byly zraněny.