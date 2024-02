Pražské ulice se v pondělí 19. února promění v dějiště masivního protestu zemědělců. Ti oznámili své příjezdové trasy. Magistrát apeluje na občany, aby v případě možnosti omezili cestování do města a dali přednost veřejné dopravě.

Protest zemědělců, ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Praha se připravuje na protesty zemědělců v pondělí 19. února, kteří se chystají do metropole. Po čtvrteční schůzi zaslali organizátoři shromáždění své trasy příjezdu.

Podle nich má technika do hlavního města mířit z celkem šesti tras - z Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku, od Slaného, od Lovosic, podél D11 ve směru od Hradce Králové a od Pardubic a Havlíčkova Brodu.

Zástupci hlavního města důrazně žádají občany, aby v pondělí do Prahy vůbec nejezdili, pokud to není nutné. V opačném případě doporučují využití vlakové dopravy. V případě, že se všechna shromáždění uskuteční v plánovaném rozsahu, zejména shromáždění před Ministerstvem zemědělství, může podle mluvčího magistrátu Víta Hofmanna dojít ke kolapsu dopravy.

Stávka zemědělců v evropě

Zdroj: Youtube

„Podle posledních informací o počtu účastníků, kdy se předpokládá v ulicích Prahy až tisíc kusů zemědělské techniky, je zřejmé, že v pondělí čeká hlavní město rozsáhlý kolaps dopravy. Kolem akce navíc panuje spousta otazníků, není například jisté, zda budou organizátoři opravdu schopni garantovat záchranářskou uličku. Prosím tedy všechny, kdo mohou pondělní cestu do hlavního města odložit, ať tak učiní. Kdo takovou možnost nemá, tomu doporučuji využít pro cesty ze Středočeského kraje vlak, na území Prahy pak bude nejspolehlivějším dopravním prostředkem metro,“ uvedl I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Technika by měla do Prahy dorazit kolem 6.00 hodiny ráno. Odjezd od ministerstva zemědělství je podle organizátorů naplánovaný v 15.00 hodin. Vzhledem k rozsahu akce může být doprava zablokovaná až do nočních hodin. Další shromáždění se má uskutečnit před Úřadem vlády od pondělí do úterního dopoledne. I zde by měla být zaparkovaná zemědělská technika. Totéž lze očekávat i na Malostranském náměstí.

Hlavní město bude řidiče na příjezdech do Prahy informovat na proměnných dopravních značeních TSK.

Oznámené trasy jízd do Prahy České Budějovice, Tábor – Praha: České Budějovice po staré silnici č. 603 – Veselí nad Lužnicí nájezd na silnici č. 3 – směr Praha – u obce Lažany nájezd na silnici č. 3 – směr Miličín – Benešov – Mirošovice – zde na silnici č. 508 směr Mnichovice – seřadiště i od Trhového Štěpánova – Struhařov – nájezd na silnici č. 113 směr Svojetice – Srbín nájezd na silnici č. 2 Úvalská směr Říčany – Uhříněves – ul. Přátelství – Kutnohorská – Černokostelecká – Vinohradská – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství – příjezd mezi 5:00 až 6:00 hodin. Strakonice, Písek – Praha: Strakonice silnice č. 4 – Písek po staré – následně nájezd na silnici č. 604 – směr Mirotice – Čimelice seřadiště – silnice č. 4 – Příbram silnice č. 66 – následně po silnici č. 118 směr Hostomice silnice č. 115 – Dobřichovice – Černošice – Radotín směr na Lebedov po silnici č. 101 – výpadovka Lebedov – nájezd na Strakonickou (seřadiště) v 5:00 hodin – Strakonická – Jiráskův most – Resslova – Ječná – Legerova – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství v 6:00 hodin. Podél D7 – směr od Slaného po silnici nižších tříd: Vítov seřadiště – Ješín – Slatina – Třebusice – Brandýsek – Stehelčeves – Buštěhrad – Makotřasy – Středokluky – Dobrovíz – Jeneč – Hostivice – Evropská ul. – Dejvický tunel – Milady Horákové – Veletržní – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství v 6:00 hodin. Podél D8 – směr od Lovosic: Lovosice – Terezín – nájezd na silnici č. 608 – Doksany – Dusinky – Strakov – Nová Ves – Veltrusy – Postřižín – Letiště Vodochody – Klíčany – Zdiby – Kobylisy – vše po silnici č. 608 – silnice č. 8 – Holešovičky – Most Barikádníků – Argentinská – Za Viaduktem – Mezibranská – Žitná – Legerova – Wilsonova – Ministerstvo zemědělství v 6:00 hodin. Podél D11 – ze směru od Hradce králové: Po silnici č. 611 – Horní Počernice – Černý Most – Poděbradská – Českomoravská – Sokolovská – Rohanské nábřeží – Těšnovský tunel – Klimentská – Ministerstvo zemědělství. Směr od Pardubic a Havlíčkova Brodu: Silnice č. 12 – Úvaly – Újezd nad Lesy – Běchovice – Českobrodská – Spojovací – Čuprova – Sokolovská – Legerova – Wilsonova v 6:00 hodin.

Svolavatelem shromáždění je Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR.