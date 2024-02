Prahu čeká v pondělí 19. února nával protestujících zemědělců, kteří chtějí zablokovat oboustranně magistrálu před budovou ministerstva zemědělství. Policie ale nepovolí na dálnici vjezd vozidlům, která nejsplňují zákonné požadavky, a těmi jsou právě traktory a zemědělská technika, ve kterých chtěli protestující do metropole přijet. Své příjezdové trasy museli tedy změnit.

Protesty zemědělců. Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Shromáždění na Malostranském náměstí plánují zemědělci od pondělí 19. února do čtvrtka 22. února vždy po celý den. Na protest by měly dorazit stovky až tisíce strojů z různých míst republiky.

Tím akce způsobí problémy v dopravě nejen před budovou ministerstva, ale i v okolí a na příjezdech do Prahy. Policie proto upozorňuje řidiče, že je potřeba počítat s dopravním omezením a výraznými dopravními v komplikacemi.

Organizátoři ve čtvrtek 15. února oznámili svůj záměr pořádat ještě další shromáždění, a to před Úřadem vlády od pondělka do úterního dopoledne. V rámci tohoto shromáždění by měla taktéž parkovat zemědělská technika.

„Pokud by se shromáždění uskutečnilo v plánovaném rozsahu, může mít vliv na fungování veřejné dopravy nejen v Praze, ale i mimo Prahu. Velmi negativně může omezit i fungování složek IZS, zejména pak hasičů a záchranářů. Například hasiči budou muset přesunout své jednotky mimo centrální stanici v Sokolské ulici, kterou blokace magistrály zcela vyřadí z provozu," konstatoval I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Protesty zemědělců s traktory zcela zablokují Prahu. Nastane dopravní kolaps

Policie bude při protestech dohlížet na dodržování veřejného pořádku a na pravidla silničního provozu. S dopravou zemědělských strojů na místo shromáždění souvisejí další rizika.

„Z pohledu ochrany bezpečnosti silničního provozu není možné, aby Policie ČR akceptovala porušování zákona. Policisté a policistky jsou připraveni nepovolit vjezd na dálniční tělesa vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky," sdělila mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Nic ale nebrání tomu, aby se zemědělská technika přesouvala po silnicích I. a nižších tříd, pokud ale například svými rozměry nebude spadat do kategorie zvláštního nebo obecného užívání.

Policie také upozorňuje, že jízda těchto vozidel může být limitována místní nebo přechodovu úpravou a proto je nezbytné s těmito fakty při plánováním trasy počítat.

Protesty zemědělců po Evropě:

Zdroj: Youtube

„Rovněž zdůrazňujeme, že na dálnice i pro silnice pro motorová vozidla je zakázán vjezd vozidlům s konstrukční rychlostí do 80 a více km/h mimo obec a 65 km/h v obci," zmínila Siřišťová.

V souvislosti s protestem zemědělců připravila policie bezpečnostní opatření, na kterém se budou podílet stovky policistů z celé republiky, včetně členů antikonfliktního týmu.

Traktory na dálnici. Proč?

Upozorňují také na to, že ambicí policie není znemožnit projevení svého názoru, ale zajistit aby shromáždění i doprava na něj proběhlo v souladu s platnými právními předpisy. A vyzívají účastníky protestu, aby dodržovali při přepravě na místo shromáždění ustanovení vyplývající ze zákona o silničním provozu.

„Nebezpečné počínání neukázněných řidičů by totiž v důsledku mohlo vést až k tragickým následkům. A to rozhodně není zájmem žádné ze stran," dodala Siřišťová.

Zemědělci změní trasy

Zemědělci v reakci na vyjádření polcie změní své příjezdové trasy a vyhnou se dálnicím. Nové příjezdové trasy zemědělské techniky ale zatím město nezná. Praha prosí obyvatele, aby v pondělí do metropole, pokud možno, automobily vůbec nejezdili a případně využili vlaky.

Blokáda Prahy je akce proruských sil, na zemědělcích se přiživují, řekl Fiala

„Znovu opakuji, že prioritou vedení hlavního města Prahy je především bezpečnost Pražanů, návštěvníků Prahy, i samotných protestujících. Ještě jednou apeluji na všechny, aby se chovali slušně a ohleduplně. Ty, kteří nutně nemusí v pondělí jet do hlavního města autem, prosím, aby zvolili alternativní variantu. Věřím, že se událost obejde bez konfliktů a ve vzájemné úctě a toleranci," uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.