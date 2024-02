Pětašedesátiletý muž, jehož rodina podle jeho slov hospodaří na statku v osadě Dolní Datyně u Havířova na severu Moravy už „od prapůvodu“, se na protest uspořádaný v pondělí 19. února před budovou ministerstva zemědělství nevypravil do Prahy za volantem traktoru; na rozdíl od mnohých jiných účastníků. „Mám už starší,“ vysvětloval, že pro jeho stroj by taková dálka nebyla.

Přijel tedy už v neděli večer vlakem. „Spali jsme u kolegy,“ řekl Deníku. S tím, že ještě v pondělí musí zase odjet domů; práce nepočká. Jedním dechem zavzpomínal, jak jezdíval do Prahy demonstrovat před třemi desetiletími. Tenkrát v autobusech vypravovaných odborovou organizací. „Byla nás i plná Letná. To bylo po devadesátém roce: v době, kdy po revoluci krachovaly podniky a přestaly vyplácet mzdy,“ připomněl.

Debata s ministrem

V rámci pondělního protestu na Těšnově před ministerstvem zemědělství byl Kvapulinský s praporem v ruce k nepřehlédnutí neméně ve dvou momentech. Poprvé i k nepřeslechnutí, když se zapojil do společného zpěvu lidové písně Ach, synku, synku – tak vykládá o strastech hospodaření kvůli polámanému kolečku – a on se do toho opřel opravdu s vervou. Podruhé se prosadil ve chvíli, kdy v tlačenici před budovou dostalo několik zemědělců příležitost alespoň krátce promluvit s ministrem Markem Výborným (KDU-ČSL).

Zdroj: Milan Holakovský

Hovořilo se bez mikrofonu a za pokřikování davu, takže mnoho neslyšeli ani lidé, které stáli nablízku. Kvapulinský poté tlumočil, o čem byla řeč. „Ptal jsem se na sklady, jak se buduje logistika na zemědělské půdě. On říkal, že něco připravují: zákon, že prodej kvalitní zemědělské půdy bude zastaven,“ shrnul zvědavcům svoji otázku a Výborného odpověď.

Deníku řekl, že když sám je z Ostravska, ministra se ptal, jestli se tam byl podívat na satelitní městečka a logistická centra. Na automobilku postavenou na „zeleném poli“, kde se dříve pěstovalo třeba zelí. „Přitom, jak všichni víme, nejen na Ostravsku, ale i v severních Čechách je tolik pozemků po bývalých fabrikách, po zkrachovalých firmách, které zejí prázdnotou – ale prodává se zemědělská půda.

„Zemědělci se chce brečet, když to vidí: přijedou bagry – a je to. Ale tam, kde jsou nějaké sutiny, ruiny, se to nechává,“ upozornil za přikyvování kolemstojících na možnost využívání takzvaných brownfieldů.

Pohled venkovana

Nelíbí se mu ani prakticky souvislé pásy satelitních městeček. „Prostě barák nalepený na baráku; já říkám, že baráky to vlastně ani nejsou. Normální člověk uznává půdu a pěstuje si sám, má sklepy, prostor na traktor, na všecko. A tam je barák málem co dva metry,“ konstatoval.

Přičemž vysoké mínění nemá ani o obyvatelích těchto staveb. „Nic neumí udělat, stejně ty baráky zchátrají. Já říkám, že nakonec ještě budu na stáří – ano, jsem už starší – tak na stáří snad budu kupovat buldozer, protože oni kolem těch baráků neumějí nic udělat,“ prohlásil s tím, že tohle nejsou žádné výmysly. Ví to podle kamarádů, kteří už odešli do důchodu – a s údržbou domu si nedokážou poradit. Na zaplacení firmy nemají – a dvacet let bez údržby dům zůstat nemůže.

„Pořád je třeba třeba něco spravovat. Stejně jako v bytech – prostě všude, kde se bydlí,“ míní. „Ale oni ani neumějí vzít do ruky štětec. No tak co dělají na vesnici? A takoví dneska na vesnici jsou,“ podivuje se. Jen krčí rameny rad tím, že těmhle lidem vadí listí padající ze stromů, ranní kokrhání kohouta nebo zápach hnoje. „My jsme odchováni na tom, jak se kopaly brambory, pekly se v ohni – a když dneska oheň zapálíte, kdekdo si stěžuje,“ durdí se.

Že se konflikty objevují, potvrzuje slovy o tom, jak úřadě statutárního města Havířov (k němuž Dolní Datyně patří) rozbil dveře; zřejmě ve chvíli, kdy došlo na jednání o dostavbě velké stodoly pro uložení strojů. „Řekl jsem jim, že doma jsme – moji rodiče i prarodiče – měli krávy, prasata a všecko hospodářství. A oni se diví, že chci na vesnici chovat krávy. Tak jsem jim řekl, že krávy asi budou ve městě na balkonech. A na vesnicích budou tupci, kteří neumějí nic udělat, ale s požadavky, že tam ani kohout nesmí zakokrhat,“ ohrazuje se dále. Situaci, s níž se setkal, hodnotí jako „převrácený svět“. Který ale podle něj „úřady podporují“.