Protestující zemědělci odjeli se svou technikou odjíždět z pražské magistrály, většina se vrací zpět domů, uvedla policie na síti X. Koordinátor protestu pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý v České televizi (ČT) hovořil o "ukradeném protestu". Části zemědělců se podle něj nelíbí provolávání protivládních hesel, chtěli poklidný protest. Podle serveru Novinky.cz se domů vrací přibližně 230 lidí a stejný počet strojů.

Protesty zemědělců na Malostranském náměstí. | Video: Deník/Eliška Stodolová

"Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem, tak to není, co my jsme chtěli. My jsme chtěli poklidný protest, chtěli jsme ukázat, že náš protest jsou traktory na magistrále, zemědělci. Ale my jsme tady dnes v menšině," uvedl Malý v ČT.

Ministr zemědělství Marek Výborný dnes ČTK řekl, že preferuje jednání u kulatého stolu než protest na ulicích. Organizátoři, ke kterým patří předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, podle něj ale sledují vlastní politické cíle a zemědělce nezastupují.

Zdroj: Deník/Eliška Stodolová