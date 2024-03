Další možná dopravní omezení mohou očekávat lidé ve čtvrtek 7. března v centru Prahy, kde zemědělci plánují další protestní jízdu. Policisté radí řidičům, aby se vyhnuli avizované trase a naplánovali si alternativní cesty.

Protesty zemědělců v Praze | Video: Deník/Radek Cihla

Na další protest zemědělců v Praze se opět připravují i policisté. Ti znovu vyzývají občany, kteří se v tento den chystají do hlavního města autem, aby počítali s případným zdržením a přizpůsobili tomu své plány.

Zemědělci se chystají s technikou přijet od Vestce, Kněževsi, Jesenice, Nové vsi II a Letňan.

„Nájezd techniky se očekává okolo 6 hodiny ráno a následně mají protestující v plánu jezdit okolo Letenských sadů po trase Nábřeží Edvarda Beneše, Chotkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských Hrdinů a dál po nábřeží k Úřadu vlády ČR," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Okruhem by účastníci shromáždění měli projíždět do 11 hodin, u Úřadu vlády by pak měli být do půl druhé odpoledne.

Stovky traktorů opět v Praze: Zemědělci plánují na čtvrtek další protestní jízdu

Podle Daňka se bude jednat o několik stovek kusů techniky. Ta může zkomplikovat ranní a dopolední dopravu v centru na avizované trase. „Motoristé by s tím proto měli počítat a přizpůsobit tomu své plány," doplnil mluvčí.

Na akci bude dohlížet několik desítek policistů převážně z dopravní služby, kteří budou řídit dopravu. V pohotovosti budou i policisté z antikonfliktního týmu a pořádkové policie. „Při přípravě opatření komunikujme jak se svolavatelem, tak i s dalšími subjekty, jako jsou například Magistrát hlavního města Prahy nebo pražský dopravní podnik," uzavřel Daněk.

Protesty zemědělců v Praze