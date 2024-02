Hlavní město čekají v pondělí 19. února velké problémy v dopravě. Do Prahy zamíří kolony traktorů a zemědělské techniky z několika míst republiky, aby před budovou ministerstva zemědělství protestovaly. Technika zcela zablokuje magistrálu a široké okolí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Do hlavního města pojedou kolony například z Panenského Týnce, Lovosic, z nájezdu na D1 od Benešova, z Cukráku nebo příjezdem z D11.

Shromáždění zemědělců v hlavním městě jsou naplánovaná od pondělí 19. února do čtvrtka 22. února. Tato akce způsobí výrazné dopravní problémy nejen před budovou ministerstva a v přilehlých lokalitách, ale potenciálně i na příjezdech do Prahy.

Příjezd techniky je dle informací organizátorů naplánovaný od šesté hodiny ranní, kdy technika zastaví v prostoru magistrály v obou směrech, čímž ji zcela uzavře. Zemědělci zde mají v plánu předat zástupci ministerstva své požadavky a zhruba v 11 hodin odjet. Akce by se dle organizátorů mohly zúčastnit stovky až tisíce strojů.

Podívejte se na protesty zemědělců po Evropě:

Zdroj: Youtube

„Hlavní město spolu s policií a dalšími složkami IZS aktuálně intenzivně jedná s pořadateli. Konání akce Praha řeší i s dalšími subjekty včetně Středočeského kraje a městských částí. Akce bude mít výrazný negativní vliv na dopravu, a to nejen v místě blokády na magistrále, ale i v širokém okolí a teoreticky i na příjezdech do Prahy. Akce však může negativně ovlivnit i městskou hromadnou dopravu včetně přesahu do Středočeského kraje. Samotná technika by na magistrále v každém směru mohla blokovat pruhy až o délce několika kilometrů, proto se bude policie v koordinaci s organizátory snažit zachovat alespoň kolmé průjezdy křižovatkami,“ uvedl I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Dobrou volbou bude nechat auto doma

Že s omezením je třeba počítat, potvrzuje i Jan Daněk z ředitelství pražské policie. „Opatření v souvislosti s pondělním shromážděním připravujme, jsme v kontaktu s pořadateli a budeme reagovat na aktuální situaci,“ vysvětlil Daněk. „Je na místě vyzvat řidiče, aby s pondělním protestem počítali,“ připomněl.

Jak se bude situace vyvíjet, se ukáže právě až během pondělka – nicméně už nyní lze poradit jedno: dobrou volbou bude nechat auto doma. „Pravděpodobně dojde k omezení v silniční dopravě na příjezdech do Prahy a v Praze. Doporučujeme v tento den k cestě do metropole použít v maximální možné míře vlakovou dopravu – a po Praze pak městskou hromadnou dopravu,“ dodal Jan Daněk.

I autobusy a tramvaje vozící cestující po metropoli by v některých částech hlavního města mohly mít odkloněné trasy, případně i zpoždění či výpadky – říci cokoli bližšího k případným omezením však mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Aneta Řehková zatím nemohla. Konkrétní opatření se budou připravovat později. „Čekáme na výsledek jednání na magistrátu konaného ve čtvrtek 15. února,“ konstatovala.

Oznámené trasy nájezdů do Prahy: D7 – seřadiště: Letiště Panenský Týnec

Slaný směr D7 – Evropská – Svatovítská – Hradčanská – Milady Horákové – Veletržní – Bubenská – Hlávkův most – Wilsonova D8 – seřadiště: Lovosice

Liberecká – Holešovičky – most Barikádníků – Argentinská – Za Viaduktem – nábř. Kpt. Jaroše – Hlávkův most – Wilsonova D1 – seřadiště nájezd na D1 od Benešova – směr Praha

5. května – Legerova – Wilsonova D4 – seřadiště Cukrák (Jíloviště naproti občerstvení Cukrák)

Strakonická – Hořejší nábř. – Jiráskův most – Resslova – Ječná – Wilsonova D11 – příjezd z D11

Olomoucká – Pražský okruh – Českobrodská – Hartigova – Husitská – Wilsonova

Svolavatelem shromáždění je Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR.