/VIDEO, FOTO/ Před budovou mininsterstva zemědělství demonstrovalo v pondělí 19. února od ranních hodin několik set zemědělců. Někteří z nich si s sebou na protest přivezli i polní kuchyně s gulášem, který ochotně rozdávali ostatním protestujícím.

protest zemědělců před ministerstvem zemědělství | Video: Milan Holakovský

Velmi populární se mezi účastníky protestu stal guláš z polní kuchyně, který od pozdního večera vařili na farmě u Slaného. Z vlastního vepřového a ze sousedovy cibule. Proto je tak dobrý, řekl deníku Tomáš Jelen z žižické farmy; jeden z trojice mužů , kteří se na přípravě podíleli.

Připomněl také, že chutný je i proto, že byl vařen s láskou. Současně ale dodává: když se vaří ve velkém, je guláš vždycky výborný. Zde bylo k dispozici asi 1400 porcí a on předpokládá že domů žádné zbytky nepoveze. "Vzhledem k účasti si myslím, ze se sní, míní.

Zdroj: Milan Holakovský

Guláš, jímž byla zcela zaplněna polní kuchyně původně urcená pro armádu, kterou si dva sousedící farmáři se Slánska spolecně pořídili pro využití při akcích, mizel doslova před očima. Strávníkům skutečně chutnal; někteří to dokázali i ocenit. "Dávám vám příspěvek na pivo, opravdu je vynikající, chválila jedna z účastnic protestu podávající obsluze stokorunu.

I když hodně guláše ubylo, nějaké zásoby v polní kuchyni zůstal i po ukončení akce před budovou ministerstva. Na Malostranské náměstí, kde v protest pokračuje, se ale převážet nebude. Traktor táhnoucí polní kuchyni tam totiž nesmí vjet.

Před budovou ministerstva vyšel diskutovat s demonstranty i ministr zemědělství Marek Výborny (KDU-ČSL). Někteří na něj skandovali "demisi!" a vypískali ho.

Lidem vadilo, že opakoval, že chce hovořit se zemědělci. Na to odpovídali, že to jsou tady všichni. Vadilo jim, že byl obklopen novináři a z toho, co říkal do kamer neslyšeli slova ani lidé stojící sotva metr od nej. Když volali po tom, aby hovořil do mikrofonu, opáčil že on toto setkání neorganizuje. Do debaty se pustil s několika účastníky protestu s ostrými lokty, kteří se prodrali mezi reportéry, aby mu položili své dotazy. Opět z odpovědí nebylo slyšet nic. Tato diskuse skončila ve chvíli, kdy jednoho z tazatelů ministr vyzval, aby ho nechal domluvit. S reakcí nebyl spokojen, tak se otočil a zmizel ve dveřích ministerstva.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Před polednem začal přesun na Malostranské náměstí. I poté, co většina pěších účastníků od ministerstva odešla, technika, která před ním stojí v opravdu dlouhé koloně, zůstává na místě. V poledne byla na Malostranském náměstí zahájena diskuse a od 15. hodiny by měl následovat další program. Těmto plánům však příliš nefandí předpověď počasí: meteorologové očekávají déšť. Až večer tam zřejmě organizátoři oficiálně oznámí, co plánují pak.