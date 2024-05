Další rozhovory s vládními představiteli chce i Agrární komora ČR, její prezident Jan Doležal ale řekl, že jsou nadále v protestní pohotovosti a čekají na výsledky jednání. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) vítá rozhodnutí vrátit se k jednacímu stolu, řekl ČTK.

Další jednání zemědělců s ministry zemědělství a financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) bude 4. června, uvedl Pýcha, tedy v den, na který vedení svazu původně přesunulo plánované protesty. Pýcha potvrdil, že se protestních akcí nezúčastní. „Přednost jednání, které je stanovené na 4. června odpoledne, dáváme i přes to, že naše požadavky nebyly ve většině případů splněny," uvedl.

Doležal ale protesty oficiálně nezrušil. „Pokud by se ukázala skutečnost, že to, co nám pan ministr doposud sděloval, nemyslel vážně nebo nehodlá naplnit, tak by tady byl důvod toho 4. června vyjet. My jsme nic oficiálně nezrušili, pouze jsme řekli, že dáváme prostor jednání," řekl Doležal. Trvá podle něj protestní pohotovost.

Výborný vítá rozhodnutí ZS ČR, je podle něj lepší řešit situaci u jednacího stolu, uvedl. „Mrzí mě určitá míra ultimativnosti prohlášení, že pokud nebudou výsledky, budou protesty, ale jsem rád, že budeme moct jednat,” řekl Výborný.

Komora i svaz požadují konkrétní výsledky jednání. Pýcha trvá na tom, aby se ho zúčastnili i zástupci dalších nevládních organizací a chce písemný zápis z jednání, aby bylo jasné, co vláda pro agrární sektor udělá. Doležal pak mimo jiné požaduje písemnou odpověď od ministra na jejich požadavky.

Výborný v reakci řekl, že se zástupci zemědělců komunikuje průběžně. „Žádný dopis nedlužím, ta poznámka mě překvapila a nerozumím jí," uvedl ministr.

Původně měli zemědělci protesty naplánované na 22. května v Praze, ale odložili je, protože chtěli uklidnit situaci a rozjitřenou atmosférou po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Vedení ZS ČR později rozhodlo přesunout protesty na 4. června.

Výborný následně v reakci uvedl, že si svaz musí vybrat, jestli chce jednat, nebo zda si chce za každou cenu před volbami zademonstrovat.

Zástupci zemědělců s ministry naposledy jednali 22. května v Praze. Jednání označili zemědělci i Výborný za konstruktivní. „Sice jsme žádný konkrétní slib nedostali, ale pan ministr Stanjura se tvářil, že je ochoten se o těch věcech bavit a minimálně je bude konzultovat uvnitř vlády a ministerstva financí," řekl po jednání minulý týden Pýcha.

Zemědělci požadují podpořit zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění, vrátit daň z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem či zrušit danění evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky Evropské unie a omezit dovoz ze zemí mimo EU.

Dalším požadavkem zemědělců je nekrátit národní podpory, a pokud Evropská komise umožní navýšit mimořádnou pomoc zemědělcům z evropských nebo národních zdrojů, aby tak Česká republika učinila v maximální možné míře.

V Česku se zemědělské protesty naposledy uskutečnily 20. března, kdy na silnice v regionech i k hranicím vyjelo více než 1600 traktorů a další techniky. V Praze demonstrovali zemědělci 7. března, podle mluvčí Agrární komory se této akce zúčastnilo 3000 až 4000 zemědělců a 1000 zemědělských strojů.